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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Укравтодоре заверили, что новые дороги будут строить "по новым стандартам"

Киев • УНН

 • 15619 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Все дороги в этом году будут строиться по новым стандартам. В проекты также будут включены кольцевые развязки и безопасные повороты. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.

В Укравтодоре заверили, что новые дороги будут строить "по новым стандартам"

"Все проекты дорог, которые будут строиться в этом году, они будут уже по новым стандартам. Там будут запроектированы кольцевые развязки, там будут введены безопасные повороты", - сказал Кубраков.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за этот год приоритетом является строительство дороги "Решетиловка-Днепр". Ранее Кубраков назвал "причины" интенсивного разрушения дорожного покрытия.

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