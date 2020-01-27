В Укравтодоре заверили, что новые дороги будут строить "по новым стандартам"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Все дороги в этом году будут строиться по новым стандартам. В проекты также будут включены кольцевые развязки и безопасные повороты. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.
"Все проекты дорог, которые будут строиться в этом году, они будут уже по новым стандартам. Там будут запроектированы кольцевые развязки, там будут введены безопасные повороты", - сказал Кубраков.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за этот год приоритетом является строительство дороги "Решетиловка-Днепр". Ранее Кубраков назвал "причины" интенсивного разрушения дорожного покрытия.