В Укравтодорі запевнили, що нові дороги будуватимуть "за новими стандартами"

"Всі проекти доріг, які будуть будуватися цього року, вони будуть вже за новими стандартами. Там будуть запроектовані кільцеві розв’язки, там будуть запроваджені безпечні повороти", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за цей рік пріоритетом є будівництво дороги "Решетилівка-Дніпро". Раніше Кубраков назвав "причини" інтенсивної руйнації дорожнього покриття.