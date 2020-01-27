В Укравтодорі запевнили, що нові дороги будуватимуть "за новими стандартами"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Всі дороги цього року будуть будуватися за новими стандартами. В проекти також будуть включені кільцеві розв’язки та безпечні повороти. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік голова компанії Олександр Кубраков, передає кореспондент УНН.
"Всі проекти доріг, які будуть будуватися цього року, вони будуть вже за новими стандартами. Там будуть запроектовані кільцеві розв’язки, там будуть запроваджені безпечні повороти", - сказав Кубраков.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за цей рік пріоритетом є будівництво дороги "Решетилівка-Дніпро". Раніше Кубраков назвав "причини" інтенсивної руйнації дорожнього покриття.