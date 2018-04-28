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В Укравтодоре назвали строки завершения объездной дороги вокруг Рени

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В этом году будет завершено строительство объездной дороги общего пользования "Обход г. Рени". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укравтодора в Facebook.

В Укравтодоре назвали строки завершения объездной дороги вокруг Рени

"В этом году будет завершено строительство объездной дороги общего пользования "Обход г. Рени", - сообщили в ведомстве.

Строительство дороги осуществляется за пределами города Рени с целью вывода транзитного транспорта за пределы города, уменьшения аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации.

"Часть работ на участке обхода города Рени была выполнена в 2017 году (на 119 млн грн). В частности, выполнены работы по устройству насыпи земельного полотна, монтажу конструкции и работы по устройству крупнозернистой асфальтобетонной смеси", - добавили в Укравтодоре.

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В 2018 году запланировано выделить на завершение проекта из государственного бюджета 194 млн грн, указали в ведомстве.

"Строительство дороги предусматривает мостовой переход через железнодорожные пути длиной 100 м. Сейчас выполнены основные работы. В этом году будут выполнены работы по гидроизоляции устройства дорожной одежды, инженерного водоотвода", - сообщили в Укравтодоре.

Объездная дорога города Рени имеет протяженность 6,4 км и расположена на левом берегу реки Дунай. Дорога будет иметь ІІ техническую категорию с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч.

Напомним, в Укравтодоре планируют отказаться от ямочного ремонта.

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