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В Укравтодорі назвали терміни завершення об'їзної дороги навколо Рені

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Цього року буде завершено будівництво об’їзної дороги загального користування "Обхід м. Рені". Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укравтодору у Facebook.

В Укравтодорі назвали терміни завершення об'їзної дороги навколо Рені

"Цього року буде завершено будівництво об’їзної дороги загального користування "Обхід м. Рені", - повідомили у відомстві.

Будівництво дороги здійснюється за межами міста Рені з метою виведення транзитного транспорту за межі міста, зменшення аварійних ситуацій, покращення екологічної ситуації.

"Частину робіт на ділянці Обходу міста Рені було виконано у 2017 році (на 119 млн грн). Зокрема, виконано роботи з влаштування насипу земельного полотна, монтаж конструкції та роботи з влаштування крупнозернистої асфальтобетонної суміші", - додали в Укравтодорі.

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В 2018 заплановано виділити на завершення проекту із державного бюджету 194 млн грн, вказали у відомстві.

"Будівництво дороги передбачає мостовий перехід через залізничні колії довжиною 100 м. Наразі виконано основні роботи. Цього року буде виконано роботи з гідроізоляції влаштування дорожнього одягу, інженерного водовідводу", - повідомили в Укравтодорі.

Об’їзна дорога міста Рені має протяжність 6,4 км і розташована на лівому березі річки Дунай. Дорога матиме ІІ технічну категорію з максимально дозволеною швидкістю 90 км/год.

Нагадаємо, в Укравтодорі планують відмовитись від ямкового ремонту.

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