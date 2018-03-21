В Укравтодоре рассказали, где будут ремонтировать дороги в 2018 году

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23903 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30628 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 76098 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81206 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102629 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109630 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116814 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122026 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133201 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Укравтодоре рассказали, где будут ремонтировать дороги в 2018 году

В Укравтодоре рассказали, где будут ремонтировать дороги в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 11892 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В 2018 году в Украине проведут ремонт на нескольких участках дорог в разных регионах Украины.
Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает корреспондент УНН.

"В этом году имеем отдельные бюджетные программы в размере 4 млрд гривен, что позволит почти полностью дорогу от Львова через Тернополь в Умань, а также начать ремонт на участках "Белая Церковь - Николаев - Херсон", 1 млрд имеем на дорогу "Житомир - Черновцы", 1 млрд на дорогу "Харьков - Ахтырка", 2 млрд гривен - "Киев - Харьков - Довжанский", - сообщил С.Новак.

Напомним, в Укравтодоре рассказали, где найдут средства на строительство новых дорог.

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