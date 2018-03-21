В Укравтодоре рассказали, где будут ремонтировать дороги в 2018 году

"В этом году имеем отдельные бюджетные программы в размере 4 млрд гривен, что позволит почти полностью дорогу от Львова через Тернополь в Умань, а также начать ремонт на участках "Белая Церковь - Николаев - Херсон", 1 млрд имеем на дорогу "Житомир - Черновцы", 1 млрд на дорогу "Харьков - Ахтырка", 2 млрд гривен - "Киев - Харьков - Довжанский", - сообщил С.Новак.

Напомним, в Укравтодоре рассказали, где найдут средства на строительство новых дорог.