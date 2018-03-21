В Укравтодорі розповіли, де ремонтуватимуть дороги в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2018 році в Україні проведуть ремонт на декількох ділянках доріг у різних регіонах України.
Про це під час засідання уряду заявив виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
"У цьому році маємо окремі бюджетні програми в розмірі 4 млрд гривень, що дозволить майже повністю дорогу від Львова через Тернопіль до Умані, а також розпочати ремонт на ділянках "Біла Церква - Миколаїв - Херсон", 1 млрд маємо на дорогу "Житомир - Чернівці", 1 млрд на дорогу "Харків - Охтирка", 2 млрд гривень – "Київ - Харків - Довжанський", - повідомив С.Новак.
Нагадаємо, в Укравтодорі розповіли, де знайдуть кошти на будівництво нових доріг.