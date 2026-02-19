В Украину пытались ввезти мемуары Муссолини и старинные монеты

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 10145 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 14945 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 13824 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 23766 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 18109 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 29092 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25457 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25135 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24339 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18515 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 28338 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 21556 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 16384 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ13:59 • 5762 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 15564 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 15691 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 23767 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 29093 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 28449 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 43440 просмотра
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 16470 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 21646 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 24779 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 32633 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 33630 просмотра
В Украину пытались ввезти мемуары Муссолини и старинные монеты

Киев • УНН

 • 310 просмотра

На Львовской таможне изъяли незадекларированные немецкие монеты и мемуары Бенито Муссолини. 63-летний мужчина пытался перевезти 43 монеты 1876-1939 годов и книгу 1942 года.

В Украину пытались ввезти мемуары Муссолини и старинные монеты

На границе с Польшей сотрудники Львовской таможни изъяли незадекларированные немецкие монеты и мемуары Бенито Муссолини. Об этом сообщила Львовская таможня, пишет УНН.

Во время осмотра микроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER, следовавшего из Республики Польша в Украину через пункт пропуска "Шегини – Медика", работники таможни обнаружили незадекларированные предметы, которые могут представлять культурную и историческую ценность

- говорится в сообщении.

В частности, 63-летний уроженец Казахстана пытался перевезти через таможенную границу Украины 43 монеты, датированные периодом с 1876 по 1939 гг., а также книгу Бенито Муссолини "Ich rede mit Bruno" 1942 года издания, в которой он рассказывает об отношениях между сыном и отцом и размышляет о фашизме и религии.

Монеты и книга изъяты для проведения экспертизы с целью установления их историко-культурной ценности.

По данному факту составлен админпротокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 ТКУ.

Таможенники передали в старейшую библиотеку Украины латиноязычную книгу XVIII века12.02.26, 15:40 • 5354 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Украина
Казахстан
Польша