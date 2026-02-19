В Украину пытались ввезти мемуары Муссолини и старинные монеты
Киев • УНН
На Львовской таможне изъяли незадекларированные немецкие монеты и мемуары Бенито Муссолини. 63-летний мужчина пытался перевезти 43 монеты 1876-1939 годов и книгу 1942 года.
На границе с Польшей сотрудники Львовской таможни изъяли незадекларированные немецкие монеты и мемуары Бенито Муссолини. Об этом сообщила Львовская таможня, пишет УНН.
Во время осмотра микроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER, следовавшего из Республики Польша в Украину через пункт пропуска "Шегини – Медика", работники таможни обнаружили незадекларированные предметы, которые могут представлять культурную и историческую ценность
В частности, 63-летний уроженец Казахстана пытался перевезти через таможенную границу Украины 43 монеты, датированные периодом с 1876 по 1939 гг., а также книгу Бенито Муссолини "Ich rede mit Bruno" 1942 года издания, в которой он рассказывает об отношениях между сыном и отцом и размышляет о фашизме и религии.
Монеты и книга изъяты для проведения экспертизы с целью установления их историко-культурной ценности.
По данному факту составлен админпротокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 ТКУ.
