В Украину пытались ввезти мемуары Муссолини и старинные монеты

На границе с Польшей сотрудники Львовской таможни изъяли незадекларированные немецкие монеты и мемуары Бенито Муссолини. Об этом сообщила Львовская таможня, пишет УНН.

Во время осмотра микроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER, следовавшего из Республики Польша в Украину через пункт пропуска "Шегини – Медика", работники таможни обнаружили незадекларированные предметы, которые могут представлять культурную и историческую ценность - говорится в сообщении.

В частности, 63-летний уроженец Казахстана пытался перевезти через таможенную границу Украины 43 монеты, датированные периодом с 1876 по 1939 гг., а также книгу Бенито Муссолини "Ich rede mit Bruno" 1942 года издания, в которой он рассказывает об отношениях между сыном и отцом и размышляет о фашизме и религии.

Монеты и книга изъяты для проведения экспертизы с целью установления их историко-культурной ценности.

По данному факту составлен админпротокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 ТКУ.

Таможенники передали в старейшую библиотеку Украины латиноязычную книгу XVIII века