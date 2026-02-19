До України намагалися ввезти мемуари Муссоліні та старовинні монети
Київ • УНН
На Львівській митниці вилучили незадекларовані німецькі монети та мемуари Беніто Муссоліні. 63-річний чоловік намагався перевезти 43 монети 1876-1939 років та книгу 1942 року.
На кордоні з Польщею працівники Львівської митниці вилучили незадекларовані німецькі монети та мемуари Беніто Муссоліні. Про це повідомила Львівська митниця, пише УНН.
Під час огляду мікроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER, який прямував із Республіки Польща в Україну через пункт пропуску "Шегині – Медика", працівники митниці виявили незадекларовані предмети, що можуть становити культурну та історичну цінність
Зокрема, 63-річний уродженець Казахстану намагався перевезти через митний кордон України 43 монети, датовані періодом з 1876 по 1939 рр., а також книгу Benito Mussolini "Ich rede mit Bruno" 1942 року видання, в якій він розповідає про стосунки між сином і батьком та розмірковує про фашизм і релігію.
Монети та книгу вилучено для проведення експертизи з метою встановлення їхньої історико-культурної цінності.
За цим фактом складено адмінпротокол відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ.
Митники передали до найстарішої бібліотеки України латиномовну книгу XVIII століття12.02.26, 15:40 • 5352 перегляди