До України намагалися ввезти мемуари Муссоліні та старовинні монети

Ексклюзив
15:01 • 9880 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 14575 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 13562 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 23349 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 17930 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28870 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25384 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25102 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24296 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18502 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон19 лютого, 12:06
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ13:59
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 23339 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28867 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джеффрі Епштайн
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Державний кордон України
Словаччина
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон19 лютого, 12:06
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу18 лютого, 19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою18 лютого, 11:16
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

До України намагалися ввезти мемуари Муссоліні та старовинні монети

Київ • УНН

 • 8 перегляди

На Львівській митниці вилучили незадекларовані німецькі монети та мемуари Беніто Муссоліні. 63-річний чоловік намагався перевезти 43 монети 1876-1939 років та книгу 1942 року.

До України намагалися ввезти мемуари Муссоліні та старовинні монети

На кордоні з Польщею працівники Львівської митниці вилучили незадекларовані німецькі монети та мемуари Беніто Муссоліні. Про це повідомила Львівська митниця, пише УНН.

Під час огляду мікроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER, який прямував із Республіки Польща в Україну через пункт пропуску "Шегині – Медика", працівники митниці виявили незадекларовані предмети, що можуть становити культурну та історичну цінність

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, 63-річний уродженець Казахстану намагався перевезти через митний кордон України 43 монети, датовані періодом з 1876 по 1939 рр., а також книгу Benito Mussolini "Ich rede mit Bruno" 1942 року видання, в якій він розповідає про стосунки між сином і батьком та розмірковує про фашизм і релігію.

Монети та книгу вилучено для проведення експертизи з метою встановлення їхньої історико-культурної цінності.

За цим фактом складено адмінпротокол відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ.

Митники передали до найстарішої бібліотеки України латиномовну книгу XVIII століття12.02.26, 15:40

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Державний кордон України
Україна
Казахстан
Польща