До України намагалися ввезти мемуари Муссоліні та старовинні монети

На кордоні з Польщею працівники Львівської митниці вилучили незадекларовані німецькі монети та мемуари Беніто Муссоліні. Про це повідомила Львівська митниця, пише УНН.

Під час огляду мікроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER, який прямував із Республіки Польща в Україну через пункт пропуску "Шегині – Медика", працівники митниці виявили незадекларовані предмети, що можуть становити культурну та історичну цінність