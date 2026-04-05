В Украину идет похолодание, дожди и сильный ветер - синоптик

В начале предпасхальной недели в Украине изменится погода: ожидаются дожди, сильный ветер и постепенное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, передает УНН.

По ее словам, 6 апреля в Украину придет атмосферный фронт, который принесет осадки сначала на запад и север, а затем распространится на центральные области, Одесскую и Харьковскую области. В то же время в Луганской, Донецкой и большинстве южных регионов осадков пока не прогнозируется.

Также ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха на западе, севере и Винницкой области снизится до +9…+12 градусов, тогда как на остальной территории еще сохранится более теплая погода — +12…+19 градусов.

В Киеве в понедельник прогнозируют дождь и усиление ветра, температура составит около +10…+12 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться холоднее.

В дальнейшем ожидается ощутимое снижение температуры, в середине недели местами возможен мокрый снег, а при прояснениях – даже заморозки - отметила Диденко.

По предварительным прогнозам, на Пасху существенного потепления не ожидается – температура будет в пределах +9…+12 градусов, однако в большинстве регионов будет солнечно, а дожди возможны только на юге 12 апреля.

