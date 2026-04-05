В Україну йде похолодання, дощі та сильний вітер - синоптикиня

На початку передвеликоднього тижня в Україні зміниться погода: очікуються дощі, сильний вітер та поступове похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, передає УНН.

За її словами, 6 квітня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе опади спочатку на захід і північ, а згодом пошириться на центральні області, Одещину та Харківщину. Водночас на Луганщині, Донеччині та більшості південних регіонів опадів поки не прогнозується.

Також очікується сильний північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с.

Температура повітря на заході, півночі та Вінниччині знизиться до +9…+12 градусів, тоді як на решті території ще утримається тепліша погода — +12…+19 градусів.

У Києві в понеділок прогнозують дощ і посилення вітру, температура становитиме близько +10…+12 градусів, однак через вітер відчуватиметься холодніше.

Надалі очікується відчутне зниження температури, у середині тижня місцями можливий мокрий сніг, а при проясненнях – навіть заморозки - зазначила Діденко.

За попередніми прогнозами, на Великдень суттєвого потепління не очікується – температура буде в межах +9…+12 градусів, однак у більшості регіонів буде сонячно, а дощі можливі лише на півдні 12 квітня.

