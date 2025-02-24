В Украине 77% компаний ЕБА останутся несмотря на продолжительность войны - опрос

Большинство членов Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работу в Украине несмотря на войну. 75% компаний работают полноценно, имея финансовые резервы более чем на год. Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация, пишет УНН.

Среди членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации 77% продолжат работать в Украине, независимо от того, завершатся ли в этом году боевые действия. Остальные 19% пока не имеют однозначного ответа, и только 4% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке, - говорится в сообщении.

В то же время только треть опрошенных руководителей компаний, а именно 32% убеждены, что боевые действия завершатся в этом году. Тогда как 25% считают, что этого не произойдет, а 43% затрудняются ответить на этот вопрос.

Таковы результаты новой волны опроса «Бизнес во время войны», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди своих членских компаний.

В начале 2025 года три четверти компаний (75%) работают в полном объеме. 24% работают с ограничениями, и 1% - не работает вообще. Наиболее распространенными ограничениями компаний остаются недостаток квалифицированных работников/мобилизация (75%), ограничение географии деятельности (55%) и приостановление работы на время воздушных тревог (41%). Напомним, полгода назад полноценно работали 64% компаний, и 36% работали с ограничениями.

За последние полгода выросло количество руководителей, положительно оценивающих состояние дел в их бизнесе - с 27% до текущих 40%. В то же время 46% оценивают состояние дел удовлетворительно, и 14% - отрицательно.

К тому же, по сравнению с результатами предыдущей волны, прогнозы бизнес-динамики на следующие полгода стали более оптимистичными. Сейчас 29% респондентов ожидают ухудшения состояния дел в их бизнесе в течение 2025 года (в предыдущей волне ухудшения ожидали 56%). Количество тех, кто считает, что положение дел в их бизнесе улучшится, выросло вдвое за полгода - с 16% до текущих 32%. В то же время 39% не ожидают существенных изменений.

Факторами наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели называют недостаток квалифицированных работников и мобилизацию (75%), войну, оккупацию территорий (63%), нестабильность экономики (54%). Полгода назад в топ-3 вызовов входили атаки на украинскую энергосистему, сейчас же этот фактор спустился на четвертое место, - отмечается в сообщении.

Бизнес наращивает финансовые резервы. По сравнению с серединой 2024 года до 72% увеличилось количество компаний, имеющих финансовые резервы на год и более (ранее - 53%). 22% имеют резервы на полгода, 5% - на несколько месяцев, и только 1% не имеют никаких резервов.

Потери бизнеса от войны остаются существенными. По состоянию на начало 2025 года для 25% опрошенных компаний они составляют до $1 млн. В то же время 24% сообщают о потерях в диапазоне $1-10 млн, и 16% - о потерях более $10 млн. Никаких потерь не понесли только 11% опрошенных компаний Ассоциации, а 24% затрудняются их оценить.

Поддержка бизнесом вооруженных сил остается устойчивой. Сейчас 72% компаний поддерживают собственных работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 35% - продукцией. К восстановлению общины или региона приобщаются 23% опрошенных бизнесов.

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В 85% опрошенных членских компаний Ассоциации сегодня есть сотрудники в рядах ВСУ. В течение последних полгода наблюдаем определенную тенденцию к увеличению количества мобилизованных работников. В 41% количество мобилизованных достигает 10% от общего количества военнообязанных (в прошлую волну - в 52%). У 36% количество мобилизованных достигает 10-20% (28% прошлой волны), у 8% - 20-30%. Около половины, а именно 48% компаний сообщают, что среди мобилизованных или добровольцев есть критические для работы предприятия специалисты.

Среди опрошенных компаний только 9% проводили релокацию офиса или производства в связи с российской агрессией, в частности 7% - в пределах Украины и 2% - за границу. 86% не проводили релокацию и не планируют, тогда как 5% не релоцировались, но пока размышляют над этим.

В наибольшей поддержке бизнес сейчас нуждается в таких вопросах:

Улучшение условий бронирования сотрудников

Смягчение валютных ограничений

Мораторий на проверки

Покрытие военных рисков

В мире, где усиливается турбулентность, бизнес с опытом работы в Украине уже имеет определенное конкурентное преимущество. Наши компании в течение трех лет демонстрируют впечатляющую адаптивность и хорошие результаты, несмотря на многочисленные трудности. Несмотря на сложность что-то прогнозировать, большинство компаний подтверждают свою приверженность дальнейшей работе на украинском рынке в нашем опросе. Пока не выглядит, что впереди нас ждут легкие времена, поэтому такой настрой бизнеса действительно вдохновляет - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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