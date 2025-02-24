В Україні 77% компаній ЄБА залишаться попри тривалість війни - опитування

Більшість членів Європейської Бізнес Асоціації продовжать роботу в Україні попри війну. 75% компаній працюють повноцінно, маючи фінансові резерви більш ніж на рік. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, пише УНН.

Серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації 77% продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії. Інші 19% поки не мають однозначної відповіді, і тільки 4% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку, - йдеться у повідомленні.

Водночас тільки третина опитаних керівників компаній, а саме 32% переконані, що бойові дії завершаться цього року. Тоді як 25% вважають, що цього не станеться, а 43% не можуть відповісти на це питання.

Такими є результати нової хвилі опитування "Бізнес під час війни", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед своїх членських компаній.

На початку 2025 року три чверті компаній (75%) працюють в повному обсязі. 24% працюють з обмеженнями, і 1% – не працює взагалі. Найбільш поширеними обмеженнями компаній залишаються нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (55%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (41%). Нагадаємо, пів року тому повноцінно працювали 64% компаній, і 36% працювали з обмеженнями.

За останні пів року зросла кількість керівників, що позитивно оцінюють стан справ у їхньому бізнесі – з 27% до поточних 40%. Водночас 46% оцінюють стан справ задовільно, і 14% – негативно.

До того ж, порівняно з результатами попередньої хвилі, прогнози бізнес-динаміки на наступні пів року стали більш оптимістичними. Наразі 29% респондентів очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу протягом 2025 року (у попередній хвилі погіршення чекали 56%).Кількість тих, хто вважає, що стан справ у їхньому бізнесі покращиться, зросла вдвічі за пів року – з 16% до поточних 32%. Водночас 39% не очікують суттєвих змін.

Факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають нестачу кваліфікованих працівників та мобілізацію (75%), війну, окупацію територій (63%), нестабільність економіки (54%). Пів року тому до топ-3 викликів входили атаки на українську енергосистему, наразі ж цей фактор спустився на четверте місце, - наголошується у повідомленні.

Бізнес нарощує фінансові резерви. Порівняно з серединою 2024 року до 72% збільшилась кількість компаній, що мають фінансові резерви на рік та більше (раніше – 53%).При цьому 22% мають резерви на пів року, 5% – на кілька місяців, і тільки 1% не мають жодних резервів.

Втрати бізнесу від війни залишаються суттєвими. Станом на початок 2025 року для 25% опитаних компаній вони складають до $1 млн. Водночас 24% повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн, і 16% – про втрати більше $10 млн. Жодних втрат не понесли тільки 11% опитаних компаній Асоціації, а 24% важко їх оцінити.

Підтримка бізнесом збройних сил залишається стійкою. Наразі 72% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 35% – продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 23% опитаних бізнесів.

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У 85% опитаних членських компаній Асоціації сьогодні є співробітники у лавах ЗСУ. Протягом останніх пів року спостерігаємо певну тенденцію до збільшення кількості мобілізованих працівників. У 41% кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних (минулої хвилі – у 52%). У 36% кількість мобілізованих сягає 10-20% (28% минулої хвилі), у 8% – 20-30%. Близько половини, а саме 48% компаній повідомляють, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти.

Серед опитаних компаній тільки 9% проводили релокацію офісу або виробництва у зв’язку з російською агресією, зокрема 7% – в межах України і 2% – закордон. 86% не проводили релокацію і не планують, тоді як 5% не релокувались, але наразі розмірковують над цим.

Найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в таких питаннях:

Покращення умов бронювання співробітників

Помʼякшення валютних обмежень

Мораторій на перевірки

Покриття військових ризиків

У світі, де посилюється турбулентність, бізнес із досвідом роботи в Україні вже має певну конкурентну перевагу. Наші компанії протягом трьох років демонструють вражаючу адаптивність та гарні результати, незважаючи на численні труднощі. Попри складність щось прогнозувати більшість компаній підтверджують свою прихильність подальшій роботі на українському ринку у нашому опитуванні. Поки не виглядає, що попереду нас чекають легші часи, тож такий настрій бізнесу справді надихає - заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

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