У США є логіка, що якщо їх бізнес заходить на територію, то це є гарантіями безпеки - Президент

США вважають, що якщо їх бізнес в рамках угоди про копалини буде працювати в Україні, то це і є гарантіями безпеки. В Україні вже працювали американські компанії, і на окупованих територіях працювали. Тому це не гарантує того, що росіяни не прийдуть туди, куди вони вже приходили. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час форму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я знаю, що США вважають, що ця угода є частиною гарантій безпеки, я б дуже хотів, але про це повинно бути написано там, що це є гарантіями безпеки, а не просто, щоб ми з вами говорили, що ми так вважаємо. Вважати це непогано, але замало. Дуже важливо, щоб це було в практичній площині. Є така логіка в США… вони говорять, якщо ми заходимо туди всі об’єкти це є гарантіями безпеки, бо росіяни не підуть, бо це наш бізнес, наші приватні компанії. Це було б добре, якщо 20+ компаній не працювали на окупованій території. Тобто американський бізнес був у нас до війни. Це говорить про те, що це не дає 100% гарантії, що росіяни не прийдуть туди, куди вони вже приходили", - сказав Зеленський.

Доповнення

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак роз'яснив ситуацію з угодою між Україною та США щодо рідкісноземельних металів і запевнив, що "ніхто ні від чого не відмовлявся, йде нормальний робочий процес".

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