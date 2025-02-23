У США есть логика, что если их бизнес заходит на территорию, то это является гарантиями безопасности - Президент

США считают, что если их бизнес в рамках соглашения об ископаемых будет работать в Украине, то это и является гарантиями безопасности. В Украине уже работали американские компании, и на оккупированных территориях работали. Поэтому это не гарантирует того, что россияне не придут туда, куда они уже приходили. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

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«Я знаю, что США считают, что это соглашение является частью гарантий безопасности, я бы очень хотел, но об этом должно быть написано там, что это является гарантиями безопасности, а не просто, чтобы мы с вами говорили, что мы так считаем. Считать это неплохо, но мало. Очень важно, чтобы это было в практической плоскости. Есть такая логика в США... они говорят, если мы заходим туда все объекты это является гарантиями безопасности, потому что россияне не уйдут, потому что это наш бизнес, наши частные компании. Это было бы хорошо, если 20+ компаний не работали на оккупированной территории. То есть американский бизнес был у нас до войны. Это говорит о том, что это не дает 100% гарантии, что россияне не придут туда, куда они уже приходили», - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак разъяснил ситуацию с соглашением между Украиной и США по редкоземельным металлам и заверил, что «никто ни от чего не отказывался, идет нормальный рабочий процесс».

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