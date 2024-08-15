В Украине запустили проект "Железный полигон" для украинских производителей оружия: что он предусматривает

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99708 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100678 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111928 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104936 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51882 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51882 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  87308 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104936 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111928 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158623 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  22785 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99713 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  61332 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  59117 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  107826 просмотра
Актуальное
В Украине запустили проект "Железный полигон" для украинских производителей оружия: что он предусматривает

В Украине запустили проект "Железный полигон" для украинских производителей оружия: что он предусматривает

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 11:07  •  21263 просмотра

Read in English

Минобороны запустило проект "Железный полигон" для бесплатного тестирования вооружения украинскими производителями. Производители получат доступ к полигонам, экспертизу и консультации для оптимизации разработок.

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Министерством стратегических отраслей промышленности и Генеральным Штабом ВСУ запустили проект "Железный полигон". В рамках проекта украинские производители вооружения смогут бесплатно тестировать вооружение на ранних этапах проектирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Как указали в Минобороны, основной целью "Железного полигона" является обеспечение производителей возможностью протестировать свои изделия в реальных условиях и оценить их эффективность с помощью военных научно-исследовательских институтов.

Производителям вооружения предоставят профессиональную экспертизу, поддержку во время тестирования, консультации военных экспертов и помогут наработать методологию испытаний.

Благодаря проекту производители смогут получать оперативную обратную связь, оптимизировать разработку и ускорить поставки вооружения и техники на фронт.

Этот проект является важным этапом развития украинского ВПК, поскольку позволяет производителям оружия и техники значительно сократить время на тестирование и доведение своих изделий до стандартов, необходимых для реальных боевых действий. Это не просто возможность для испытаний - это стратегический подход к обеспечению Сил обороны именно тем вооружением, которое нужно уже сейчас и сегодня, а не потенциально в будущем

- пояснил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Проект предлагает доступ к полигонам, оборудованным всем необходимым для испытаний различных типов военных изделий.

Для участия в тестированиях производителям необходимо заполнить специальную форму по ссылке

Перший в Україні пожежний наземний робот допущений до експлуатації у ЗСУ15 августа 2024, 08:59 • 25143 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  37485 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  46925 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  87308 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  66230 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  112411 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  112868 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  158623 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  102925 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
14 августа 2024, 07:45  •  82201 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
14 августа 2024, 07:15  •  65167 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Популярные

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51882 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104936 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111928 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100678 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99708 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51882 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  87308 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104936 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111928 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158623 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из курщины в Сумы

  •  631 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  6297 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7880 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  17018 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22597 просмотра

политика

Зеленский призвал ВР безотлагательно собраться для рассмотрения оборонного законодательного пакета

  •  0 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  6297 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  17018 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22597 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20458 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из курщины в Сумы

  •  631 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  6297 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7880 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  17018 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22597 просмотра

политика

Зеленский призвал ВР безотлагательно собраться для рассмотрения оборонного законодательного пакета

  •  0 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  6297 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  17018 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22597 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20458 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  1829 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  4533 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  77403 просмотра

Экономика

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  440 просмотра
В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

  •  5565 просмотра
Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

  •  10033 просмотра
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
Эксклюзив

  •  46947 просмотра
Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

  •  19919 просмотра

Киев

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  440 просмотра
В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

  •  20523 просмотра
Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  25778 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  98671 просмотра
В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

  •  39489 просмотра