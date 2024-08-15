В Украине запустили проект "Железный полигон" для украинских производителей оружия: что он предусматривает

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Министерством стратегических отраслей промышленности и Генеральным Штабом ВСУ запустили проект "Железный полигон". В рамках проекта украинские производители вооружения смогут бесплатно тестировать вооружение на ранних этапах проектирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Как указали в Минобороны, основной целью "Железного полигона" является обеспечение производителей возможностью протестировать свои изделия в реальных условиях и оценить их эффективность с помощью военных научно-исследовательских институтов.

Производителям вооружения предоставят профессиональную экспертизу, поддержку во время тестирования, консультации военных экспертов и помогут наработать методологию испытаний.

Благодаря проекту производители смогут получать оперативную обратную связь, оптимизировать разработку и ускорить поставки вооружения и техники на фронт.

Этот проект является важным этапом развития украинского ВПК, поскольку позволяет производителям оружия и техники значительно сократить время на тестирование и доведение своих изделий до стандартов, необходимых для реальных боевых действий. Это не просто возможность для испытаний - это стратегический подход к обеспечению Сил обороны именно тем вооружением, которое нужно уже сейчас и сегодня, а не потенциально в будущем - пояснил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Проект предлагает доступ к полигонам, оборудованным всем необходимым для испытаний различных типов военных изделий.

Для участия в тестированиях производителям необходимо заполнить специальную форму по ссылке.

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