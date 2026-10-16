В Украине запускают дроны для доставки органов и медицинских грузов — как это будет работать

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Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по использованию беспилотников для медицинской логистики. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По словам Корецкого, первой площадкой проекта станет Институт сердца Министерства здравоохранения Украины. Учреждение уже располагает тремя специализированными дронами, способными преодолевать расстояние до 700 км и приземляться на площадках больниц.

Для перевозок предусмотрен четкий порядок согласования полетов с военными. Дроны будут иметь специальный статус и идентифицироваться в воздухе. Определены также правила действий во время воздушной тревоги, включая возможность посадки в резервной точке - отметил премьер-министр.

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Проект реализуют Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации. На его основе планируют создать украинскую систему управления полетами гражданских беспилотников (UTM) и определить правила их безопасного использования.

В условиях войны и сложной дорожной ситуации перевозка медицинских грузов автомобилями может отнимать критически важное для спасения жизни время. Особенно это касается трансплантации, где скорость доставки имеет решающее значение. Дроны смогут быстрее доставлять между больницами лекарственные средства, медицинские изделия, образцы крови для тестирования и донорские органы, в частности из отдаленных районов - резюмировал Корецкий.

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