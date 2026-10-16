В Україні запускають дрони для доставки органів і медичних вантажів - як це працюватиме

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Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

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За словами Корецького, першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, здатні долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень.

Для перевезень передбачений чіткий порядок погодження польотів із військовими. Дрони матимуть спеціальний статус та будуть ідентифікуватися в повітрі. Визначені також правила дій під час повітряної тривоги, включно з можливістю посадки в резервній точці - зазначив прем'єр.

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Проєкт реалізують Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації. На його основі планують створити українську систему управління польотами цивільних безпілотників (UTM) та визначити правила їх безпечного використання.

В умовах війни та складної дорожньої ситуації перевезення медичних вантажів автомобілями може забирати критично важливий для порятунку життя час. Особливо це стосується трансплантації, де швидкість доставки має вирішальне значення. Дрони зможуть швидше доставляти між лікарнями лікарські засоби, медичні вироби, зразки крові для тестування та донорські органи, зокрема з віддалених районів - резюмував Корецький.

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