В Украине представили новые вагоны для медицинской эвакуации

В рамках взаимодействия Укрзализныци, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины выпустили еще несколько вагонов для медицинской эвакуации. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что поезда с такими вагонами эвакуируют тяжелораненых военнослужащих.

Оборудование таких вагонов приравнивается к оборудованию настоящего мобильного госпиталя.

Квалифицированная и своевременная помощь на всех этапах медицинской эвакуации ежедневно спасает наших Защитников, которые в этом нуждаются - отметил командующий Медицинских сил ВС Украины генерал-майор м/с Анатолий Казмирчук.

Он также поблагодарил за сотрудничество в обеспечении качественной медицинской помощи всем причастным.

Напомним,

Укрзализныця интегрировала сервис покупки билетов в приложение "Армия+" для военных. Защитники могут приобрести до 4 билетов из спецрезерва на поезда из/в прифронтовые города за 5 суток до отправления.