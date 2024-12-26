В Украине представили новые вагоны для медицинской эвакуации
Киев • УНН
Укрзализныця совместно с Минобороны создали дополнительные вагоны-госпитали для эвакуации тяжелораненых военных. Вагоны оснащены оборудованием на уровне мобильного госпиталя.
В рамках взаимодействия Укрзализныци, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины выпустили еще несколько вагонов для медицинской эвакуации. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что поезда с такими вагонами эвакуируют тяжелораненых военнослужащих.
Оборудование таких вагонов приравнивается к оборудованию настоящего мобильного госпиталя.
Квалифицированная и своевременная помощь на всех этапах медицинской эвакуации ежедневно спасает наших Защитников, которые в этом нуждаются
Он также поблагодарил за сотрудничество в обеспечении качественной медицинской помощи всем причастным.
Напомним,
Укрзализныця интегрировала сервис покупки билетов в приложение "Армия+" для военных. Защитники могут приобрести до 4 билетов из спецрезерва на поезда из/в прифронтовые города за 5 суток до отправления.