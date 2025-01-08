В Украине зафиксировано почти тысячу новых случаев туберкулеза за месяц
Киев • УНН
В декабре 2024 года в Украине зарегистрировано 1290 случаев туберкулеза, из них 998 новых. За этот же период 1196 пациентов полностью излечились от заболевания.
В Украине в декабре 2024 года зафиксировано 998 новых случаев заболевания туберкулезом. За этот же период 1196 пациентов успешно вылечились от заболевания. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ЦОЗ, в декабре 2024 года в Украине зарегистрировано 1290 человек с туберкулезом (ТБ):
- 998 новых случаев заболевания;
- 236 пациентов с рецидивом;
- 56 - другие (среди них: люди, которые возобновили лечение; пациенты с неизвестной историей предыдущего лечения).
Из общего количества 216 человек, как указано, имели лекарственно-устойчивую форму туберкулеза.
У 1217 людей с туберкулезом выявлена легочная форма заболевания, а 73 - внелегочная.
Из общего количества туберкулезом болеет 998 мужчин и 292 женщины.
189 пациентов имели ВИЧ-положительный статус.
В декабре 2024 года вылечились от туберкулеза 1196 человек.
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