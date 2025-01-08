В Україні зафіксовано майже тисячу нових випадків туберкульозу за місяць
Київ • УНН
У грудні 2024 року в Україні зареєстровано 1290 випадків туберкульозу, з них 998 нових. За цей же період 1196 пацієнтів повністю вилікувались від захворювання.
В Україні у грудні 2024 року зафіксовано 998 нових випадків захворювання на туберкульоз. За цей же період 1196 пацієнтів успішно вилікувались від захворювання. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ЦГЗ, у грудні 2024 року в Україні зареєстровано 1290 людей з туберкульозом (ТБ):
- 998 нових випадків захворювання;
- 236 пацієнтів із рецидивом;
- 56 - інші (серед них: люди, які відновили лікування; пацієнти з невідомою історією попереднього лікування).
Із загальної кількості 216 людей, як вказано, мали лікарсько-стійку форму туберкульозу.
У 1217 людей з туберкульозом виявлено легеневу форму захворювання, а 73 - позалегеневу.
Із загальної кількості на туберкульоз хворіє 998 чоловіків і 292 жінки.
189 пацієнтів мали ВІЛ-позитивний статус.
У грудні 2024 року вилікувалися від туберкульозу 1196 людей.
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