В Україні зафіксовано майже тисячу нових випадків туберкульозу за місяць

В Україні у грудні 2024 року зафіксовано 998 нових випадків захворювання на туберкульоз. За цей же період 1196 пацієнтів успішно вилікувались від захворювання. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ЦГЗ, у грудні 2024 року в Україні зареєстровано 1290 людей з туберкульозом (ТБ):

998 нових випадків захворювання;

236 пацієнтів із рецидивом;

56 - інші (серед них: люди, які відновили лікування; пацієнти з невідомою історією попереднього лікування).

Із загальної кількості 216 людей, як вказано, мали лікарсько-стійку форму туберкульозу.

У 1217 людей з туберкульозом виявлено легеневу форму захворювання, а 73 - позалегеневу.

Із загальної кількості на туберкульоз хворіє 998 чоловіків і 292 жінки.

189 пацієнтів мали ВІЛ-позитивний статус.

У грудні 2024 року вилікувалися від туберкульозу 1196 людей.

В Україні найчастіше ВІЛ передається статевим шляхом – ЦГЗ