30 июня на Ивано-Франковщине утонул 14-летний парень, на Львовщине - еще двое подростков. Сегодня спасатели продолжают поиски тела одного из них. Об этом УНН сообщает из ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, вчера, во время отдыха на водоеме, из поля зрения исчез ребенок. Трагедия произошла на р. Быстрица Надворнянская, в с. Вовчинец Ивано-Франковской территориальной общины.

Водолазы ГСЧС несколько часов искали тело мальчика 2010 г.р., во время работы использовали беспилотник. На месте происшествия работала психолог ГСЧС - поддерживала близких и друзей погибшего.

Также на Львовщине, в с. Ясниска Яворивского района, на местном карьере, нырнули и не выплыли двое подростков 2006 и 2007 г.р. Поздно вечером спасатели нашли тело одного парня и передали полиции. Поиски другого продолжатся сегодня.

"Только за последние сутки в Украине на воде погибло 19 человек, из них - 4 детей. Поражает статистика за июнь - на водных объектах утонул 181 взрослый гражданин и 35 - детей", - рассказали в ГСЧС.

В Запорожье утонул 11-летний мальчик