В Україні за добу потонули троє дітей, тіло одного ще шукають
Київ • УНН
Ще троє дітей потонули в Україні 30 червня, одне тіло досі шукають рятувальники.
30 червня на Івано-Франківщині потонув 14-річний хлопець, на Львівщині – ще двоє підлітків. Сьогодні рятувальники продовжують пошуки тіла одного із них. Про це УНН повідомляє із ДСНС.
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За даними рятувальників, вчора, під час відпочинку на водоймі, з поля зору зникла дитина. Трагедія сталася на р. Бистриця Надвірнянська, у с. Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади.
Водолази ДСНС декілька годин шукали тіло хлопчини 2010 р.н., під час роботи використовували безпілотник. На місці події працювала психологиня ДСНС – підтримувала близьких і друзів загиблого.
Також на Львівщині, у с. Ясниська Яворівського району, на місцевому кар’єрі, пірнули та не виплили двоє підлітків 2006 та 2007 р.н. Пізно ввечері рятувальники знайшли тіло одного хлопця та передали поліції. Пошуки іншого продовжаться сьогодні.
"Тільки за останню добу в Україні на воді загинуло 19 людей, з них – 4 дітей. Вражає статистика за червень – на водних об’єктах потонув 181 дорослий громадянин і 35 – дітей ", - розповіли в ДСНС.
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