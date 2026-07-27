В Украине вступили в силу новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта
Киев • УНН
В Украине вступили в силу обновленные правила относительно рабочего времени и отдыха водителей коммерческого транспорта, приближающие законодательство к стандартам ЕС. Новые нормы предусматривают изменения в использовании тахографов и условиях отдыха водителей.
Новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта введены в Украине в соответствии со стандартами Европейского Союза. Обновленные требования предусматривают изменения в использовании тахографов, условиях еженедельного отдыха и регулировании международных перевозок. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.
26 июля 2026 года вступили в силу обновленные правила относительно рабочего времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств. Правила утверждены приказом №1727
Отмечается, что обновление правил является важным шагом к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.
Что упрощается
Требования по использованию тахографов и соблюдению режима труда и отдыха не применяются к:
- транспорту сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб;
- сельскохозяйственным, коммунальным, почтовым и отдельным специализированным перевозкам в пределах 100 километров от места хранения транспортных средств;
- легковому транспорту до 7,5 тонн в радиусе до 100 километров от места хранения для перевозки собственного груза (например, пекарня развозит свою продукцию по магазинам), при условии, что управление не является основной деятельностью предприятия;
- учебному и малоскоростному транспорту;
- перевозкам в зонах боевых действий;
- перевозкам для нужд сил безопасности и обороны;
- внутренним хозяйственным перевозкам собственного груза продолжительностью до 4 часов 30 минут.
Что не меняется
Сохраняются действующие нормы относительно режима труда и отдыха водителей:
- ежедневное время управления — не более 9 часов (до 10 часов дважды в неделю);
- не более 56 часов управления в неделю и 90 часов — за две недели;
- обязательный перерыв 45 минут после 4,5 часов управления;
- возможность разделения перерыва на 15 и 30 минут;
- обязательное использование исправных тахографов.
Что нового
Среди ключевых нововведений:
- требования относительно режима труда и отдыха и использования тахографов распространяются на водителей (включая ФЛП), осуществляющих международные перевозки пассажиров по заказу и международные перевозки такси. Ранее этот вопрос законодательством не был урегулирован;
- обычный еженедельный отдых водителя продолжительностью не менее 45 часов должен обеспечиваться в надлежащих условиях за счет перевозчика, а не в кабине транспортного средства;
- в случае работы в ночное время (с 22:00 до 06:00) продолжительность смены не может превышать 10 часов;
- для международных грузовых перевозок транспортные средства, впервые зарегистрированные в Украине после 30 июня 2026 года, должны использовать смарт-тахографы G2V2. В настоящее время уже более 50 центров предоставляют услуги по их обслуживанию;
- увеличен срок хранения записей о времени работы и отдыха водителя до 56 дней. Предприятия должны хранить соответствующие записи в течение двух лет.
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