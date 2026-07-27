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Financial Times

В Украине вступили в силу новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

В Украине вступили в силу обновленные правила относительно рабочего времени и отдыха водителей коммерческого транспорта, приближающие законодательство к стандартам ЕС. Новые нормы предусматривают изменения в использовании тахографов и условиях отдыха водителей.

В Украине вступили в силу новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта

Новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта введены в Украине в соответствии со стандартами Европейского Союза. Обновленные требования предусматривают изменения в использовании тахографов, условиях еженедельного отдыха и регулировании международных перевозок. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.

26 июля 2026 года вступили в силу обновленные правила относительно рабочего времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств. Правила утверждены приказом №1727

- говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление правил является важным шагом к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.

Что упрощается

Требования по использованию тахографов и соблюдению режима труда и отдыха не применяются к:

  • транспорту сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб;
    • сельскохозяйственным, коммунальным, почтовым и отдельным специализированным перевозкам в пределах 100 километров от места хранения транспортных средств;
      • легковому транспорту до 7,5 тонн в радиусе до 100 километров от места хранения для перевозки собственного груза (например, пекарня развозит свою продукцию по магазинам), при условии, что управление не является основной деятельностью предприятия;
        • учебному и малоскоростному транспорту;
          • перевозкам в зонах боевых действий;
            • перевозкам для нужд сил безопасности и обороны;
              • внутренним хозяйственным перевозкам собственного груза продолжительностью до 4 часов 30 минут.

                Что не меняется

                Сохраняются действующие нормы относительно режима труда и отдыха водителей:

                • ежедневное время управления — не более 9 часов (до 10 часов дважды в неделю);
                  • не более 56 часов управления в неделю и 90 часов — за две недели;
                    • обязательный перерыв 45 минут после 4,5 часов управления;
                      • возможность разделения перерыва на 15 и 30 минут;
                        • обязательное использование исправных тахографов.

                          Что нового

                          Среди ключевых нововведений:

                          • требования относительно режима труда и отдыха и использования тахографов распространяются на водителей (включая ФЛП), осуществляющих международные перевозки пассажиров по заказу и международные перевозки такси. Ранее этот вопрос законодательством не был урегулирован;
                            • обычный еженедельный отдых водителя продолжительностью не менее 45 часов должен обеспечиваться в надлежащих условиях за счет перевозчика, а не в кабине транспортного средства;
                              • в случае работы в ночное время (с 22:00 до 06:00) продолжительность смены не может превышать 10 часов;
                                • для международных грузовых перевозок транспортные средства, впервые зарегистрированные в Украине после 30 июня 2026 года, должны использовать смарт-тахографы G2V2. В настоящее время уже более 50 центров предоставляют услуги по их обслуживанию;
                                  • увеличен срок хранения записей о времени работы и отдыха водителя до 56 дней. Предприятия должны хранить соответствующие записи в течение двух лет.

                                    Водительские права после вступления в ЕС будут действовать только в Украине - представитель Кабмина в ВР10.07.26, 07:31 • 4737 просмотров

                                    Ольга Розгон

                                    ОбществоАвто
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