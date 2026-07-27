В Украине вступили в силу новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта

Новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта введены в Украине в соответствии со стандартами Европейского Союза. Обновленные требования предусматривают изменения в использовании тахографов, условиях еженедельного отдыха и регулировании международных перевозок. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.

26 июля 2026 года вступили в силу обновленные правила относительно рабочего времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств. Правила утверждены приказом №1727 - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление правил является важным шагом к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.

Что упрощается

Требования по использованию тахографов и соблюдению режима труда и отдыха не применяются к:

транспорту сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб;

сельскохозяйственным, коммунальным, почтовым и отдельным специализированным перевозкам в пределах 100 километров от места хранения транспортных средств;

легковому транспорту до 7,5 тонн в радиусе до 100 километров от места хранения для перевозки собственного груза (например, пекарня развозит свою продукцию по магазинам), при условии, что управление не является основной деятельностью предприятия;

учебному и малоскоростному транспорту;

перевозкам в зонах боевых действий;

перевозкам для нужд сил безопасности и обороны;

внутренним хозяйственным перевозкам собственного груза продолжительностью до 4 часов 30 минут.

Что не меняется

Сохраняются действующие нормы относительно режима труда и отдыха водителей:

ежедневное время управления — не более 9 часов (до 10 часов дважды в неделю);

не более 56 часов управления в неделю и 90 часов — за две недели;

обязательный перерыв 45 минут после 4,5 часов управления;

возможность разделения перерыва на 15 и 30 минут;

обязательное использование исправных тахографов.

Что нового

Среди ключевых нововведений:

требования относительно режима труда и отдыха и использования тахографов распространяются на водителей (включая ФЛП), осуществляющих международные перевозки пассажиров по заказу и международные перевозки такси. Ранее этот вопрос законодательством не был урегулирован;

обычный еженедельный отдых водителя продолжительностью не менее 45 часов должен обеспечиваться в надлежащих условиях за счет перевозчика, а не в кабине транспортного средства;

в случае работы в ночное время (с 22:00 до 06:00) продолжительность смены не может превышать 10 часов;

для международных грузовых перевозок транспортные средства, впервые зарегистрированные в Украине после 30 июня 2026 года, должны использовать смарт-тахографы G2V2. В настоящее время уже более 50 центров предоставляют услуги по их обслуживанию;

увеличен срок хранения записей о времени работы и отдыха водителя до 56 дней. Предприятия должны хранить соответствующие записи в течение двух лет.

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