Водительские права после вступления в ЕС будут действовать только в Украине - представитель Кабмина в ВР
Киев • УНН
Правительство обновило правила выдачи водительских прав. После вступления Украины в ЕС удостоверения, выданные до этого, останутся действительными только на территории Украины.
Украинские водительские удостоверения, которые действуют сейчас, сохранят силу только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует УНН.
Детали
Он напомнил, что правительство обновило правила выдачи водительских прав. Согласно новым нормам, все удостоверения, которые украинцы получат до официального вступления в ЕС, останутся действительными до окончания своего срока действия.
Определено, что водительские удостоверения, которые были выданы в Украине до даты вступления в Европейский Союз, действительны до окончания срока их действия, а после даты вступления в Европейский Союз остаются действительными исключительно на территории Украины до окончания срока их действия или обмена на водительское удостоверение единого европейского образца
Он уточнил, что изменениями предусмотрено, что право на управление транспортными средствами категорий A1, А, В1, В и категории ВЕ предоставляется на 15 лет, а право на управление транспортными средствами категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и категории T предоставляется на 5 лет. При этом право на управление транспортными средствами любой категории, предоставленное впервые, составляет 2 года.
Напомним
Кабинет министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.
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