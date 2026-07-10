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Водительские права после вступления в ЕС будут действовать только в Украине - представитель Кабмина в ВР

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

Правительство обновило правила выдачи водительских прав. После вступления Украины в ЕС удостоверения, выданные до этого, останутся действительными только на территории Украины.

Водительские права после вступления в ЕС будут действовать только в Украине - представитель Кабмина в ВР

Украинские водительские удостоверения, которые действуют сейчас, сохранят силу только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует УНН.

Детали

Он напомнил, что правительство обновило правила выдачи водительских прав. Согласно новым нормам, все удостоверения, которые украинцы получат до официального вступления в ЕС, останутся действительными до окончания своего срока действия.

Определено, что водительские удостоверения, которые были выданы в Украине до даты вступления в Европейский Союз, действительны до окончания срока их действия, а после даты вступления в Европейский Союз остаются действительными исключительно на территории Украины до окончания срока их действия или обмена на водительское удостоверение единого европейского образца

- пояснил Мельничук.

Он уточнил, что изменениями предусмотрено, что право на управление транспортными средствами категорий A1, А, В1, В и категории ВЕ предоставляется на 15 лет, а право на управление транспортными средствами категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и категории T предоставляется на 5 лет. При этом право на управление транспортными средствами любой категории, предоставленное впервые, составляет 2 года.

Напомним

Кабинет министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Схемы по продаже водительских прав без экзаменов — в Киберполиции сделали важное предупреждение05.06.26, 23:53 • 4946 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоАвто