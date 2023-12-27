В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

В Украине определены 500 учреждений общего среднего образования, которые в первую очередь нуждаются в организации их физической охраны с обязательным внедрением использования металлодетекторов. Сейчас в 72 заведениях введено использование ручных металлодетекторов. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте юридического обеспечения МВД в ответ на запрос.

Детали

В МВД сообщили, что во исполнение требований Концепции безопасности учебных заведений, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2023 года №301-р, на начальном этапе, с учетом численности соискателей образования, педагогического состава, наличия укрытий, мест расположения, определены 500 учреждений общего среднего образования с очной или смешанной формой обучения, которые расположены в областях приближенных к районам боевых действий и прежде всего требуют организации их физической охраны с обязательным внедрением использования металлодетекторов и

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На сегодня в 72 учреждениях общего среднего образования, находящихся под физической охраной органов полиции охраны, для проведения визуального осмотра участников учебного процесса, на наличие запрещенных предметов, веществ, которые могут представлять угрозу жизни или здоровью и других вещей запрещенных законодательством, введено использование ручных металлодетекторов - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в МВД сообщили на каком этапе установления в Украине в публичных местах металлодетекторов и сканеров багажа.

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"По информации Департамента полиции охраны Национальной полиции сообщаем, что Главными управлениями Национальной полиции Украины в областях и Киеве инициированы обращения в органы местного самоуправления, военных областных администраций и Киевской городской военной администрации по приобретению арочных/ручных металлодетекторов для организации работы по выявлению запрещенных вещей, взрывчатых веществ и т.д. в общественных местах (на вокзалах, аэропортах, станциях метрополитена, а также при необходимости в государственных органах, учреждениях, объектах, уязвимых в террористическом отношении и т.д.)", - отмечается в ответе на запрос.

Дополнение

В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины.