Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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В Украине в апреле на 25% выросло производство стали
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Оккупационные власти Крыма отказалась от проведения фейерверков на российский "день победы", несмотря на приказ Москвы, ссылаясь на соображения безопасности.
В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей
В оккупированном Мариуполе российские захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей, которым будет запрещено проживать в городе, при этом завозят этнических русских и выходцев из Средней Азии для изменения демографического состава.
Нефть восстанавливается в цене на фоне сокращения запасов в США и роста импорта Китая
Цены на нефть выросли в четверг на фоне падения запасов сырой нефти в США и увеличения китайского импорта, поддерживая ожидания роста спроса в двух крупнейших странах-потребителях нефти в мире.
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Архитекторы Национального военного мемориального кладбища в Украине решили, что памятник неизвестным защитникам должен иметь вид рыцаря в доспехах, отказавшись от более традиционного образа с использованием пустого шлема.
Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф
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Президент Зеленский и Президент Европейского Парламента Мекола встретились в Киеве, чтобы максимизировать усилия для защиты жизни в Украине и Европе от продолжающегося вторжения и атак России.
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении иподиакону УПЦ (МП) в Херсоне, который агитировал за присоединение региона к России, раскрасил в российские цвета въездную стелу и агитировал верующих поддержать псевдореферендум.