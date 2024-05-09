В Украине в апреле на 25% выросло производство стали

Металлургические предприятия Украины за четыре месяца 2024-го нарастили производство чугуна на 25%, стали - на 33% и проката - на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает объединение "Укрметаллургпром", пишет УНН.

Детали

Если сравнивать показатели производства стали в апреле 2024-го с апрельским показателем прошлого года, то рост составил 24,5%. Производство чугуна по сравнению с апрелем 2023-го выросло на 9,7%, проката - на 19,9%.

Общие объемы выплавки чугуна украинскими меткомбинатами за первые четыре месяца составили 2,19 млн т. Если говорить о стали и прокате, то здесь показатели составили 2,40 млн т и 1,97 млн т, соответственно.

Апрельские показатели свидетельствуют о росте производственных темпов. Так, выпуск чугуна достиг 596,9 тыс. т (+11% к марту), выплавка стали составила 714,7 тыс. т (+17%), а производство металлопроката выросло до 584,3 тыс. т (+20%).

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