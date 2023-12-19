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ЕС приостанавливает пошлины на американскую сталь до марта 2025 года

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 22:01  •  4442 просмотра

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ЕС продлил приостановку пошлин на американскую сталь и алюминий до марта 2025 года

Европейский Союз решил приостановить пошлины на американскую сталь и алюминий до марта 2025 года в результате соглашения между Брюсселем и Вашингтоном. Это решение направлено на обеспечение стабильности рынка и уверенности в бизнесе для импортеров и экспортеров ЕС, как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Ожидается, что продление приостановления тарифов на 15 месяцев сэкономит европейским экспортерам стали и алюминия полтора миллиарда евро ежегодно. До марта 2025 года ЕС планирует использовать это время для достижения соглашения с США о полной и окончательной отмене пошлин на сталь и алюминий ЕС. Торговая война между США и ЕС началась в 2018 году, когда тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности, ввел пошлины на сталь и алюминий из Европы.

Это было направлено фактически на помощь американской сталелитейной промышленности, которая потерпела кризис, указывает издание. В ответ ЕС ввел штрафные пошлины на отдельные продукты, импортируемые из США, такие как арахисовое масло, американский бурбон и мотоциклы Harley Davidson. Хотя два года назад Европейский Союз и Соединенные Штаты достигли определенного соглашения и отменили некоторые таможенные пошлины, торговый спор так и остался нерешенным.

Дополнение

Во время президентства Трампа, в рамках протекционистского шага, были введены высокие пошлины на сталь и алюминий, импортируемые из разных стран, преимущественно в качестве защиты от дешевого китайского импорта, сметая в процессе экспорт ЕС. Преемник Трампа, президент США Джо Байден, который также стремится защитить американскую промышленность, оставил пошлины в силе, но согласился на их приостановку для экспортеров из ЕС.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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