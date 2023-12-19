ЕС приостанавливает пошлины на американскую сталь до марта 2025 года
Киев • УНН
ЕС продлил приостановку пошлин на американскую сталь и алюминий до марта 2025 года
Европейский Союз решил приостановить пошлины на американскую сталь и алюминий до марта 2025 года в результате соглашения между Брюсселем и Вашингтоном. Это решение направлено на обеспечение стабильности рынка и уверенности в бизнесе для импортеров и экспортеров ЕС, как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.
Детали
Ожидается, что продление приостановления тарифов на 15 месяцев сэкономит европейским экспортерам стали и алюминия полтора миллиарда евро ежегодно. До марта 2025 года ЕС планирует использовать это время для достижения соглашения с США о полной и окончательной отмене пошлин на сталь и алюминий ЕС. Торговая война между США и ЕС началась в 2018 году, когда тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности, ввел пошлины на сталь и алюминий из Европы.
Это было направлено фактически на помощь американской сталелитейной промышленности, которая потерпела кризис, указывает издание. В ответ ЕС ввел штрафные пошлины на отдельные продукты, импортируемые из США, такие как арахисовое масло, американский бурбон и мотоциклы Harley Davidson. Хотя два года назад Европейский Союз и Соединенные Штаты достигли определенного соглашения и отменили некоторые таможенные пошлины, торговый спор так и остался нерешенным.
Дополнение
Во время президентства Трампа, в рамках протекционистского шага, были введены высокие пошлины на сталь и алюминий, импортируемые из разных стран, преимущественно в качестве защиты от дешевого китайского импорта, сметая в процессе экспорт ЕС. Преемник Трампа, президент США Джо Байден, который также стремится защитить американскую промышленность, оставил пошлины в силе, но согласился на их приостановку для экспортеров из ЕС.
ЕС приостанавливает пошлины на американскую сталь до марта 2025 года
ЕС продлил приостановку пошлин на американскую сталь и алюминий до марта 2025 года.
В Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию установленную на Майдане Независимости
В Киеве задержали мужчину за осквернение памятника Хануки, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Национальная полиция.
Госдеп США о будущем помощи Украине: магического альтернативного источника финансирования нет
Администрация США поддерживает Украину, но требует от Конгресса принять решение о дальнейшей помощи, поскольку имеющееся финансирование почти исчерпано. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер подчеркивает неотложность действий Конгресса, особенно учитывая сложную приближающуюся зиму и отсутствие альтернативных источников финансирования.
На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье
Двое гражданских получили ранения в результате одиннадцати обстрелов российскими войсками Сумской области, что привело к 100 взрывам в пяти населенных пунктах.
В Киевской области работает ППО - ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожают вражеские беспилотники, обнаруженные в Киевской области. Жителям рекомендуется оставаться в укрытиях и сохранять информационную гигиену.
Атака рф на Херсон: количество пострадавших возросло до четырех, среди них - трое детей
Женщина и ее три дочери были ранены во время российского нападения на Херсон, а местные власти призвали жителей оставаться в безопасных местах из-за постоянной угрозы.
Переговоры, вероятно, перенесут на январь: Сенату не удалось договориться о финансировании Украины до Нового года - СМИ
Лидеры Сената США указывают на то, что пакет помощи Украине и безопасности границ маловероятен до нового года, а переговоры, как ожидается, продолжатся в январе. Законодатели из обеих партий продолжают заседания накануне каникул, чтобы найти компромисс.
рф нанесла удар по Херсону: женщина и ребенок получили ранения
Женщина и ребенок были ранены в результате российской атаки на Херсон. Кроме того, повреждены здания, в том числе учебное заведение.
Шестьдесят тысяч женщин служат в рядах ВСУ, в том числе более пяти тысяч непосредственно несут службу в зоне боевых действий - МОУ
Более 60 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины, из них более 5 000 принимают непосредственное участие в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.
В Эквадоре будут изучать опыт украинской "Дії"
Эквадор сотрудничает с USAID и Украиной над развитием электронного управления, причем USAID высоко оценило украинское приложение "Дія" как демократический успех и объявило о расширении поддержки цифровых услуг в Украине.