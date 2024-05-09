В Україні у квітні на 25% зросло виробництво сталі
Київ • УНН
Українські металургійні підприємства збільшили виробництво чавуну на 25%, сталі - на 33%, а прокату - на 30,5% у квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Металургійні підприємства України за чотири місяці 2024-го наростили виробництво чавуну на 25%, сталі – на 33% та прокату – на 30,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє об'єднання "Укрметалургпром", пише УНН.
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Якщо порівнювати показники виробництва сталі у квітні 2024-го з квітневим показником минулого року, то зростання склало 24,5%. Виробництво чавуну порівняно з квітнем 2023-го зросло на 9,7%, прокату – на 19,9%.
Загальні обсяги виплавки чавуну українськими меткомбінатами за перші чотири місяці склали 2,19 млн т. Якщо казати про сталь та прокат, то тут показники склали 2,40 млн т та 1,97 млн т, відповідно.
Квітневі показники свідчать про зростання виробничих темпів. Так, випуск чавуну досяг 596,9 тис. т (+11% до березня), виплавка сталі становила 714,7 тис. т (+17%), а виробництво металопрокату зросло до 584,3 тис. т (+20%).
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