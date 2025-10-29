В Украине утвердили создание единого реестра квалификаций: доступ будет бесплатным и открытым

Кабинет министров утвердил создание единого реестра квалификаций, который будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах по аккредитации и т.д., передает УНН.

Утвердили создание единого реестра квалификаций. Это современная электронная платформа, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах по аккредитации и т.д. - сообщила премьер Юлия Свириденко.

Детали

Доступ к Реестру будет бесплатным и открытым. Граждане смогут найти адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста. Работодатели — использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций, планирования развития работников.

