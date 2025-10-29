В Украине утвердили создание единого реестра квалификаций: доступ будет бесплатным и открытым
Киев • УНН
Кабинет министров утвердил создание единого реестра квалификаций. Эта электронная платформа будет содержать систематизированную информацию о квалификациях и профессиональных стандартах.
Утвердили создание единого реестра квалификаций. Это современная электронная платформа, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах по аккредитации и т.д.
Детали
Доступ к Реестру будет бесплатным и открытым. Граждане смогут найти адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста. Работодатели — использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций, планирования развития работников.
