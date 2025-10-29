В Украине утвердили создание единого реестра квалификаций: доступ будет бесплатным и открытым

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 9324 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 17715 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 22131 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 55610 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 36271 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 57971 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 29935 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81548 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48979 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47748 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 50095 просмотра
Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа29 октября, 11:19 • 16343 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 24017 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters29 октября, 14:19 • 20849 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 14334 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 55605 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 57969 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 50171 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81545 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 93042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Блогеры
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Куба
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 14396 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 24084 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 51991 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 57080 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 38313 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
YouTube

В Украине утвердили создание единого реестра квалификаций: доступ будет бесплатным и открытым

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Кабинет министров утвердил создание единого реестра квалификаций. Эта электронная платформа будет содержать систематизированную информацию о квалификациях и профессиональных стандартах.

В Украине утвердили создание единого реестра квалификаций: доступ будет бесплатным и открытым

Кабинет министров утвердил создание единого реестра квалификаций, который будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах по аккредитации и т.д., передает УНН.

Утвердили создание единого реестра квалификаций. Это современная электронная платформа, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах по аккредитации и т.д.

- сообщила премьер Юлия Свириденко.

В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса29.10.25, 20:25 • 9308 просмотров

Детали

Доступ к Реестру будет бесплатным и открытым. Граждане смогут найти адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста. Работодатели — использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций, планирования развития работников.

Через "Дію" можно будет зарегистрировать статус безработного и оформить пособие: в Украине запускают экосистему "Обрій"29.10.25, 21:46 • 880 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко