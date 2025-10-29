В Україні затвердили створення єдиного реєстру кваліфікацій: доступ буде безоплатним і відкритим
Київ • УНН
Кабінет міністрів затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій. Ця електронна платформа міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації та професійні стандарти.
Деталі
Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим. Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання. Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.
