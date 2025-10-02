В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения: что известно
Киев • УНН
Она предусматривает стимулирование предприятий к применению энергоэффективных мер, разработанную во исполнение инициативы ЕС Ukraine Facility.
В Украине утвердили Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Ее внедрение - один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.
Программа предусматривает стимулирование предприятий централизованного теплоснабжения к применению энергоэффективных мер. Программа разработана во исполнение инициативы Европейского Союза Ukraine Facility и Плана приоритетных действий правительства на 2025 год
В рамках Программы в течение следующих пяти лет предусмотрено:
- разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов;
- достижение 100% коммерческого учета тепловой энергии в 15 тыс. зданиях;
- капитальный ремонт и реконструкция объектов сферы теплоснабжения в системах централизованного теплоснабжения;
- модернизация 35 тыс. тепловых вводов благодаря установке индивидуальных тепловых пунктов;
- реконструкция и капитальный ремонт 2,5 тыс. км тепловых сетей;
- модернизация и/или подключение источников тепловой энергии и другие мероприятия.
Финансирование программы будет осуществляться с помощью международных доноров, местных бюджетов и других источников. После завершения военного положения в Украине средства на программу также будут выделяться из государственного бюджета.
