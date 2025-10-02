В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения: что известно

$41.220.08
48.370.07
ukenru
07:38 • 4444 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 11247 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 11720 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 19603 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14994 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 18156 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36303 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 47521 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30242 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 53744 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
83%
755мм
Популярные новости
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 10998 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 10718 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 13186 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 13125 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 10253 просмотра
публикации
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 6944 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 19599 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 47519 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 38561 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 53742 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Киевская область
Дания
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 43772 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 52558 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 35479 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 38331 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 48014 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Старлинк
ТикТок

В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения: что известно

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Украине утверждена Государственная целевая программа энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Она предусматривает стимулирование предприятий к применению энергоэффективных мер, разработанную во исполнение инициативы ЕС Ukraine Facility.

В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения: что известно

В Украине утвердили Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Ее внедрение - один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Программа предусматривает стимулирование предприятий централизованного теплоснабжения к применению энергоэффективных мер. Программа разработана во исполнение инициативы Европейского Союза Ukraine Facility и Плана приоритетных действий правительства на 2025 год

- говорится в сообщении.

В рамках Программы в течение следующих пяти лет предусмотрено:

  • разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов;
    • достижение 100% коммерческого учета тепловой энергии в 15 тыс. зданиях;
      • капитальный ремонт и реконструкция объектов сферы теплоснабжения в системах централизованного теплоснабжения;
        • модернизация 35 тыс. тепловых вводов благодаря установке индивидуальных тепловых пунктов;
          • реконструкция и капитальный ремонт 2,5 тыс. км тепловых сетей;
            • модернизация и/или подключение источников тепловой энергии и другие мероприятия.

              Финансирование программы будет осуществляться с помощью международных доноров, местных бюджетов и других источников. После завершения военного положения в Украине средства на программу также будут выделяться из государственного бюджета.

              Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24.09.25, 14:04 • 89308 просмотров

              Ольга Розгон

              ОбществоЭкономика
              Европейский Союз
              Украина