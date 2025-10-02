В Україні затвердили програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання: що відомо
Київ • УНН
В Україні затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Вона передбачає стимулювання підприємств до застосування енергоефективних заходів, розроблену на виконання ініціативи ЄС Ukraine Facility.
В Україні затвердили Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Її впровадження - один з обов'язкових та стратегічних кроків на шляху до євроінтеграції. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, пише УНН.
Програма передбачає стимулювання підприємств централізованого теплопостачання до застосування енергоефективних заходів. Програма розроблена на виконання ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility та Плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік
У межах Програми упродовж наступних п’яти років передбачено:
- розроблення та оновлення схем теплопостачання населених пунктів;
- досягнення 100% комерційного обліку теплової енергії у 15 тис. будівлях;
- капітальний ремонт і реконструкції об’єктів сфери теплопостачання в системах централізованого теплопостачання;
- модернізацію 35 тис. теплових вводів завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів;
- реконструкцію та капітальний ремонт 2,5 тис. км теплових мереж;
- модернізацію та/або підключення джерел теплової енергії та інші заходи.
Фінансування програми відбуватиметься за допомогою міжнародних донорів, місцевих бюджетів та інших джерел. Після завершення воєнного стану в Україні кошти на програму також виділятимуться з державного бюджету.
