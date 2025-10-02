В Україні затвердили програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання: що відомо

$41.220.08
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 11304 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 11755 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 19663 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
03:16 • 15024 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 18176 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
1 жовтня, 17:21 • 36322 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 47544 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30246 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 53765 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дні
День учителя 2025: що подарувати педагогу
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 47544 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 53765 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Роксолана Підласа
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Копенгаген
Харківська область
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
TikTok

В Україні затвердили програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання: що відомо

Київ • УНН

 • 146 перегляди

В Україні затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Вона передбачає стимулювання підприємств до застосування енергоефективних заходів, розроблену на виконання ініціативи ЄС Ukraine Facility.

В Україні затвердили програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання: що відомо

В Україні затвердили Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Її впровадження - один з обов'язкових та стратегічних кроків на шляху до євроінтеграції. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, пише УНН.

Програма передбачає стимулювання підприємств централізованого теплопостачання до застосування енергоефективних заходів. Програма розроблена на виконання ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility та Плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік

- йдеться у повідомленні.

У межах Програми упродовж наступних п’яти років передбачено:

  • розроблення та оновлення схем теплопостачання населених пунктів;
    • досягнення 100% комерційного обліку теплової енергії у 15 тис. будівлях;
      • капітальний ремонт і реконструкції об’єктів сфери теплопостачання в системах централізованого теплопостачання;
        • модернізацію 35 тис. теплових вводів завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів;
          • реконструкцію та капітальний ремонт 2,5 тис. км теплових мереж;
            • модернізацію та/або підключення джерел теплової енергії та інші заходи.

              Фінансування програми відбуватиметься за допомогою міжнародних донорів, місцевих бюджетів та інших джерел. Після завершення воєнного стану в Україні кошти на програму також виділятимуться з державного бюджету.

              Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24.09.25, 14:04 • 89308 переглядiв

              Ольга Розгон

              СуспільствоЕкономіка
              Європейський Союз
              Україна