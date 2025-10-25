В Украине тепличные помидоры продолжают дорожать третью неделю подряд

Ограниченное предложение тепличных помидоров на украинском рынке позволяет местным комбинатам повышать отпускные цены на эту продукцию уже третью неделю подряд. Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

Подробности

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже томаты по 80-90 грн/кг ($1,91-2,15/кг), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Как отмечают игроки рынка, поставки тепличных томатов с местных комбинатов на сегодняшний день достаточно малообъемны и нестабильны. Так, ряд хозяйств уже заявил о завершении реализации продукции текущего оборота - говорится в сообщении.

В других же стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания, а поставки из парниковых теплиц вовсе прекратились. Более того, компенсировать нехватку предложения местных тепличных овощей за счет импортной продукции также пока не удается.

Отмечается, что вследствие подорожания сегодня цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 22% выше, чем в конце октября 2024 года. При этом производители намерены и в дальнейшем повышать цены в данном сегменте при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта, объясняя свое решение ограниченным предложением продукции с местных комбинатов.

