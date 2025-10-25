В Україні тепличні помідори продовжують дорожчати третій тиждень поспіль

Обмежена пропозиція тепличних помідорів на українському ринку дозволяє місцевим комбінатам підвищувати відпускні ціни на цю продукцію вже третій тиждень поспіль. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80-90 грн/кг ($1,91-2,15/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Як зазначають гравці ринку, поставки тепличних томатів із місцевих комбінатів на сьогоднішній день досить малооб’ємні та нестабільні. Так, низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції поточного обороту - йдеться у повідомленні.

В інших же стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць зовсім припинилося. Більше того, компенсувати брак пропозиції місцевих тепличних овочів за рахунок імпортної продукції також поки що не вдається.

Зазначається, що внаслідок подорожчання сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня 2024 року. При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в даному сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів.

Посівна-2025: озиминою засіяли три чверті від запланованого, дві області завершили сівбу