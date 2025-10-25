В Україні тепличні помідори продовжують дорожчати третій тиждень поспіль

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 10174 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 17344 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 18151 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 25987 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 18758 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 18183 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 32151 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48633 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37496 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38633 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
742мм
Популярнi новини
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 16927 перегляди
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto25 жовтня, 07:41 • 13218 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 17582 перегляди
У бєлгородській області заявили про ураження греблі водосховища25 жовтня, 10:05 • 3796 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 7568 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 17658 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 25996 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 36568 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 58510 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 52651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 7674 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 16986 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 19965 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 22080 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 25112 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Золото
MIM-104 Patriot
Truth Social

В Україні тепличні помідори продовжують дорожчати третій тиждень поспіль

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

В Україні тепличні помідори дорожчають третій тиждень поспіль через обмежену пропозицію. Наразі томати продаються по 80-90 грн/кг, що на 14% дорожче, ніж минулого тижня.

В Україні тепличні помідори продовжують дорожчати третій тиждень поспіль

Обмежена пропозиція тепличних помідорів на українському ринку дозволяє місцевим комбінатам підвищувати відпускні ціни на цю продукцію вже третій тиждень поспіль. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80-90 грн/кг ($1,91-2,15/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Як зазначають гравці ринку, поставки тепличних томатів із місцевих комбінатів на сьогоднішній день досить малооб’ємні та нестабільні. Так, низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції поточного обороту

- йдеться у повідомленні.

В інших же стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць зовсім припинилося. Більше того, компенсувати брак пропозиції місцевих тепличних овочів за рахунок імпортної продукції також поки що не вдається.

Зазначається, що внаслідок подорожчання сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня 2024 року. При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в даному сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів.

Посівна-2025: озиминою засіяли три чверті від запланованого, дві області завершили сівбу21.10.25, 09:33 • 3774 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаАгроновини
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Україна