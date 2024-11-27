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В Украине сигареты могут стоить на 40 грн дороже с нового года - нардеп

В Украине сигареты могут стоить на 40 грн дороже с нового года - нардеп

Киев  •  УНН

 • 5324 просмотра

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Комитет ВР поддержал законопроект о повышении акцизов на табачные изделия. С 2024 года цена на сигареты вырастет на 40 грн, что принесет бюджету более 20 млрд грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании сегодня, 27 ноября, поддержал законопроект №11090, который предлагает постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН

Комитет поддержал в целом правительственный законопроект #11090 по увеличению акцизов на сигареты. За - 18. Воздержался-1

- написал Железняк в Telegram.

Как указал нардеп, документ устанавливает постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия учитывая минимальный уровень, определенный директивой 2011/64/ЕС.

Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне, подчеркнул Железняк.

"Фактически с нового года сигареты будут на 40 грн дороже стоить", - сообщил нардеп.

По его словам, в следующем году повышение акциза на табачные выборы принесет государству более 20 млрд грн.

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Напомним 

Верховная Рада в июне поддержала в первом чтении законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия. Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне и предполагается, что в 2025-м году акциз вырастет на +23%, а затем 2026-2028 годах будет по +5%. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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