В Украине резко вырос спрос на дрова, продажи вдвое превысили показатели 2025 года

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

Объемы реализации дров достигли 1,1 млн кубометров, что вдвое превышает показатели 2025 года. Стоимость топлива составляет от 950 до 1400 гривен за куб.

В Украине фиксируют резкий рост спроса на дровяное топливо, с начала года объемы реализации почти вдвое превысили показатели аналогичного периода 2025 года. Несмотря на повышенный спрос, на складах сохраняются достаточные запасы древесины. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Леса Украины", пишет УНН.

Обычно лесоводы призывают украинцев заблаговременно запасаться дровами на зиму и не откладывать покупку на осень. Но в этом году дрова раскупают как никогда активно

- говорится в сообщении.

В среднем ежемесячно лесоводы отгружают 225 тыс. м³ топлива. Такая динамика ранее наблюдалась только в пиковые месяцы отопительного сезона.

Населению и объектам социальной сферы реализовано почти 1,1 млн м³ дровяной древесины, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (534 тыс. м³).

Есть все предпосылки для того, чтобы в этом году выйти на самый большой с начала создания предприятия уровень потребления дров - более 3 млн м³

- подчеркнули в компании.

Статистика потребления дров за предыдущие годы имеет следующие показатели:

  • 2023 год - 2,97 млн м³;
    • 2024 год - 2,78 млн м³;
      • 2025 год - 2,45 млн м³.

        Несмотря на высокий спрос, дрова остаются в наличии. На складах предприятия накоплено около 200 тыс. м³ дровяной древесины. В каждом из 1340 лесничеств постоянно контролируется поддержание достаточных запасов.

        Стоимость дров зависит от их группы:

        • дрова I группы (твердые породы с высокой теплотворностью) стоят 1400 грн с НДС; 
          • дрова II группы (сосна, ольха) стоят 1100 грн с НДС; 
            • дрова III группы (ель, пихта, мягколиственные породы) стоят 950 грн с НДС.

              Кроме продажи населению, ГП "Леса Украины" поставляет древесину для социальной сферы, бюджетных учреждений и Министерства обороны Украины через тендерные закупки. С начала года заключено 813 договоров на поставку 247 тыс. м³ дров, из которых отгружено более 130 000 м³.

              В Украине ущерб от лесных пожаров с начала полномасштабной войны превысил 1 трлн грн26.05.26, 11:30 • 6722 просмотра

              Ольга Розгон

              ОбществоЭкономика
              Энергетика
              Отопление
              Электроэнергия
              Министерство обороны Украины
              Украина