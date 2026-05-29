В Украине резко вырос спрос на дрова, продажи вдвое превысили показатели 2025 года

В Украине фиксируют резкий рост спроса на дровяное топливо, с начала года объемы реализации почти вдвое превысили показатели аналогичного периода 2025 года. Несмотря на повышенный спрос, на складах сохраняются достаточные запасы древесины. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Леса Украины", пишет УНН.

Обычно лесоводы призывают украинцев заблаговременно запасаться дровами на зиму и не откладывать покупку на осень. Но в этом году дрова раскупают как никогда активно - говорится в сообщении.

В среднем ежемесячно лесоводы отгружают 225 тыс. м³ топлива. Такая динамика ранее наблюдалась только в пиковые месяцы отопительного сезона.

Населению и объектам социальной сферы реализовано почти 1,1 млн м³ дровяной древесины, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (534 тыс. м³).

Есть все предпосылки для того, чтобы в этом году выйти на самый большой с начала создания предприятия уровень потребления дров - более 3 млн м³ - подчеркнули в компании.

Статистика потребления дров за предыдущие годы имеет следующие показатели:

2023 год - 2,97 млн м³;

2024 год - 2,78 млн м³;

2025 год - 2,45 млн м³.

Несмотря на высокий спрос, дрова остаются в наличии. На складах предприятия накоплено около 200 тыс. м³ дровяной древесины. В каждом из 1340 лесничеств постоянно контролируется поддержание достаточных запасов.

Стоимость дров зависит от их группы:

дрова I группы (твердые породы с высокой теплотворностью) стоят 1400 грн с НДС;

дрова II группы (сосна, ольха) стоят 1100 грн с НДС;

дрова III группы (ель, пихта, мягколиственные породы) стоят 950 грн с НДС.

Кроме продажи населению, ГП "Леса Украины" поставляет древесину для социальной сферы, бюджетных учреждений и Министерства обороны Украины через тендерные закупки. С начала года заключено 813 договоров на поставку 247 тыс. м³ дров, из которых отгружено более 130 000 м³.

