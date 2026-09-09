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MIM-104 Patriot

В Украине разрабатывают новую 35-тонную гусеничную БМП Pegas

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Новая БМП Pegas будет иметь защиту STANAG Level 6, 30-мм пушку и запас хода 500 км. Проект всё ещё находится на стадии разработки.

В Украине разрабатывают новую 35-тонную гусеничную БМП Pegas

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению работает над новой украинской гусеничной боевой машиной пехоты Pegas массой 35 тонн. Разработку представили на выставке вооружений MSPO 2026, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Заявленная фронтальная защита Pegas соответствует Level 6 по стандарту STANAG 4569, что должно обеспечивать защиту от 30-мм боеприпасов. С других сторон заявлен Level 4 с защитой от пуль калибра 14,5 мм. Также предусмотрена установка дополнительной защиты от гранатомётов типа РПГ-7 и средств РЭБ для противодействия беспилотникам.

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Вооружение БМП должно включать 30-мм пушку, спаренный 7,62-мм пулемёт, 2 противотанковые управляемые ракеты и 30-мм автоматический гранатомёт. В серийной версии планируют использовать боевой модуль "Топаз".

35 тонн и скорость до 70 км/ч

Pegas имеет длину 8 м, ширину 3,2 м и высоту 3,3 м. Максимальная скорость заявлена на уровне 70 км/ч, а запас хода — 500 км. Разработчики также акцентируют внимание на повышенной проходимости машины

По массе украинская БМП превосходит польский Borsuk и приближается к немецкой KF41 Lynx без боевой нагрузки. В то же время информацию о количестве десанта, который сможет перевозить Pegas, пока не обнародовали.

Проект пока находится на стадии разработки. Как отмечает Defense Express, в случае доведения Pegas до серийного производства машина может стать первой серийной гусеничной БМП украинской разработки.

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Степан Гафтко

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