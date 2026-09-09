В Україні розробляють нову 35-тонну гусеничну БМП Pegas
Київ • УНН
Нова БМП Pegas матиме захист STANAG Level 6, 30-мм гармату й запас ходу 500 км. Проєкт ще перебуває на стадії розробки.
Харківське конструкторське бюро з машинобудування працює над новою українською гусеничною бойовою машиною піхоти Pegas масою 35 тонн. Розробку представили на виставці озброєнь MSPO 2026, повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Заявлений фронтальний захист Pegas відповідає Level 6 за стандартом STANAG 4569, що має забезпечувати захист від 30-мм боєприпасів. З інших боків заявлений Level 4 із захистом від куль калібру 14,5 мм. Також передбачене встановлення додаткового захисту від гранатометів типу РПГ-7 та засобів РЕБ для протидії безпілотникам.
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Озброєння БМП має включати 30-мм гармату, спарений 7,62-мм кулемет, 2 протитанкові керовані ракети та 30-мм автоматичний гранатомет. У серійній версії планують використовувати бойовий модуль "Топаз".
35 тонн і швидкість до 70 км/год
Pegas має довжину 8 м, ширину 3,2 м та висоту 3,3 м. Максимальна швидкість заявлена на рівні 70 км/год, а запас ходу – 500 км. Розробники також акцентують на підвищеній прохідності машини
За масою українська БМП перевершує польський Borsuk і наближається до німецької KF41 Lynx без бойового навантаження. Водночас інформацію про кількість десанту, яку зможе перевозити Pegas, наразі не оприлюднили.
Проєкт поки перебуває на стадії розробки. Як зазначає Defense Express, у разі доведення Pegas до серійного виробництва машина може стати першою серійною гусеничною БМП української розробки.
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