В Украине работают почти 13 тысяч Пунктов Несокрушимости

В Украине создано 13 320 пунктов несокрушимости - это 110% от планового количества. По данным местных администраций, все они обеспечены базовым оборудованием для предоставления соответствующих услуг населению: запас топлива, генераторы, старлинки. Уже работают 12 674 пункта, к открытию в случае необходимости готовы еще 646. Об этом сообщили в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, передает УНН.

Детали

Пока идет война и существуют угрозы со стороны России, независимо от времени года Пункты Несокрушимости должны работать и быть готовыми к открытию в случае необходимости для обеспечения предоставления услуг населению в любое время года. Только в течение прошлой недели Пункты Несокрушимости посетили около 70 тысяч граждан, преимущественно в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях сказал министр Александр Кубраков.

Для эффективного использования ресурсов и в связи с наступлением стабильно теплой погоды, часть Пунктов Несокрушимости переводятся в режим "готовы к открытию", с учетом потенциальных угроз и ограничения поставок электрической энергии, в случае чрезвычайной ситуации они будут развернуты в течение 2 часов.

Кроме этого, продолжается работа по отображению информации о Пункты Несокрушимости в мобильном приложении Дія.

Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль