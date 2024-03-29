Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль

Украина успешно прошла отопительный сезон, однако пункты несокрушимости продолжат работать. Кабинет министров принял постановление, которое нормирует вопрос работы пунктов несокрушимости и перевода их работы на постоянную основу. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Из-за приемлемых погодных условий ряд громад и городов уже приняли решение о завершении отопительного сезона. Несмотря на огромные вызовы и угрозы, мы прошли его успешно. Отключение отопления позволит нам лучше сбалансировать энергосистему. Это ресурсы, в которых мы сейчас нуждаемся и направим на то, чтобы свет был у всех украинских семей. Ремонты не останавливаем ни на минуту. Продолжаем подготовку", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что несмотря на завершение отопительного сезона, пункты несокрушимости продолжат работать, которых сейчас по стране более 10 тысяч.

Премьер отметил, что правительство приняло постановление, которое унормирует вопрос работы пунктов несокрушимости и перевода их работы на постоянную основу.

"Они должны быть все время доступны для наших людей. Также нормируем вопрос использования имущества этих пунктов, в частности генераторов, старлинков и другого оборудования. И сейчас, в условиях российского энергетического террора, и после войны пункты несокрушимости должны продолжить работу для поддержки людей", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Согласно решению правительства, предполагается, что после прекращения или отмены военного положения министерства, другие центральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, областные, Киевская городская госадминистрации (военные администрации) и органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования государственной и частной формы собственности (по согласию) удерживают пункты несокрушимости в готовности к развертыванию и использованию.

Также органы власти после завершения военного положения обеспечивают сохранение комплектации пунктов несокрушимости.

Напомним

С этого четверга, 28 марта, в столице планируют отключать от отопления здания. Решение о завершении отопительного сезона приняли из-за существенного потепления.