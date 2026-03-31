В Украине предлагают усилить ответственность для ТЦК. В Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий более жесткие санкции за нарушение правил ведения воинского учета должностными лицами. Инициаторами выступили народные депутаты Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева, Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу и Дмитрий Микиша. Документ сейчас находится на рассмотрении руководства парламента, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект направлен на усиление контроля за деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В частности, предлагается ввести обязательную реакцию правоохранителей на возможные нарушения. Если в сети или медиа появляется видео с признаками незаконных действий представителей ТЦК, Государственное бюро расследований будет обязано автоматически открывать уголовное производство и проводить проверку.

Инициатива имеет целью повысить ответственность должностных лиц и обеспечить оперативное реагирование на возможные злоупотребления в сфере мобилизации.

