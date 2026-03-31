В Україні пропонують посилити відповідальність для ТЦК. У Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає жорсткіші санкції за порушення правил ведення військового обліку службовими особами. Ініціаторами виступили народні депутати Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва, Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу та Дмитро Микиша. Документ наразі перебуває на розгляді керівництва парламенту, передає УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроєкт спрямований на посилення контролю за діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, пропонується запровадити обов’язкову реакцію правоохоронців на можливі порушення. Якщо в мережі або медіа з’являється відео з ознаками незаконних дій представників ТЦК, Державне бюро розслідувань буде зобов’язане автоматично відкривати кримінальне провадження та проводити перевірку.

Ініціатива має на меті підвищити відповідальність посадових осіб і забезпечити оперативне реагування на можливі зловживання у сфері мобілізації.

