В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов
Киев • УНН
Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.
Военно-технологический спорт стал новым неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов, сообщили в Минмолодежьспорта, пишет УНН.
Детали
«Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт новым неолимпийским видом спорта. Соответствующий приказ №1105 включает его в Реестр признанных видов спорта», - говорится в сообщении.
Военно-технологический спорт, как сообщается, объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство.
Участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами в дисциплинах: гонки, перехват, разведка, дистанционное поражение, комбинированные миссии.
Сейчас уже работает Федерация военно-технологического спорта Украины, которая и будет развивать этот вид спорта.
Молодые инженеры, программисты, операторы дронов и аналитики смогут развивать свои навыки в спортивной среде. Студенты технических специальностей получат практический опыт работы с инновационными технологиями.
«Военно-технологический спорт также открывает возможности для ветеранов, которые могут использовать свои навыки в новой форме - обучать молодежь, участвовать в соревнованиях и тестировать инновации», - отметили в министерстве.
Официальный статус, как ожидается, будет способствовать организации системы соревнований на всех уровнях, в том числе проведение первых международных (при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления). Также запланирована интеграция этого вида спорта в учебные программы технических университетов и военных учебных заведений.
Как указано, впереди - создание профессиональных лиг, международные турниры и привлечение партнеров для развития вида спорта.
«Украина имеет уникальный опыт и стремится стать мировым лидером в военно-технологическом спорте», - отметили в Минмолодежьспорта.
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