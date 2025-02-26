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В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

Киев  •  УНН

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Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.

Военно-технологический спорт стал новым неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов, сообщили в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Детали

«Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт новым неолимпийским видом спорта. Соответствующий приказ №1105 включает его в Реестр признанных видов спорта», - говорится в сообщении.

Военно-технологический спорт, как сообщается, объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство.

Участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами в дисциплинах: гонки, перехват, разведка, дистанционное поражение, комбинированные миссии.

Сейчас уже работает Федерация военно-технологического спорта Украины, которая и будет развивать этот вид спорта.

Молодые инженеры, программисты, операторы дронов и аналитики смогут развивать свои навыки в спортивной среде. Студенты технических специальностей получат практический опыт работы с инновационными технологиями.

«Военно-технологический спорт также открывает возможности для ветеранов, которые могут использовать свои навыки в новой форме - обучать молодежь, участвовать в соревнованиях и тестировать инновации», - отметили в министерстве.

Официальный статус, как ожидается, будет способствовать организации системы соревнований на всех уровнях, в том числе проведение первых международных (при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления). Также запланирована интеграция этого вида спорта в учебные программы технических университетов и военных учебных заведений.

Как указано, впереди - создание профессиональных лиг, международные турниры и привлечение партнеров для развития вида спорта.

«Украина имеет уникальный опыт и стремится стать мировым лидером в военно-технологическом спорте», - отметили в Минмолодежьспорта.

От умных протезов до магического управления дронами: Федоров показал новую технологию31.10.24, 21:02 • 18331 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спортТехнологии
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
ukrainaУкраина

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