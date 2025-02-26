В Україні з'явився новий вид спорту з використанням дронів та роботів

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Мінмолодьспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт неолімпійським видом спорту в Україні. Змагання проводитимуться у чотирьох напрямках з використанням дронів та роботизованих комплексів.

Військово-технологічний спорт став новим неолімпійським видом спорту в Україні. Змагання проводитимуться у чотирьох напрямках з використанням дронів та роботизованих комплексів, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.

Деталі

"Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. Відповідний наказ №1105 включає його до Реєстру визнаних видів спорту", - ідеться у повідомленні.

Військово-технологічний спорт, як повідомляється, об’єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір.

Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії.

Наразі вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка й буде розвивати цей вид спорту.

Молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі. Студенти технічних спеціальностей отримають практичний досвід роботи з інноваційними технологіями.

"Військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички у новій формі - навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати інновації", - зазначили у міністерстві.

Офіційний статус, як очікується, сприятиме організації системи змагань на всіх рівнях, в тому числі проведення перших міжнародних (за підтримки органів державної влади та місцевого самоврядування). Також заплановано інтеграцію цього виду спорту у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.

Як вказано, попереду - створення професійних ліг, міжнародні турніри та залучення партнерів для розвитку виду спорту.

"Україна має унікальний досвід та прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті", - наголосили у Мінмолодьспорту.

Від розумних протезів до магічного управління дронами: Федоров показав нову технологію31.10.24, 21:02 • 18344 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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