В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

Российский "военный корреспондент" Семен Еремин издания "Известия" погиб на войне в Украине. Об этом 19 марта сообщило издание, передает УНН.

Детали

Место и обстоятельства гибели не уточняются.

Отмечается, что последний репортаж "военкора" вышел два дня назад. В нем он рассказывал о том, как российские военнослужащие применяют методику обучения борьбы с беспилотниками с использованием дробовиков.

В Telegram-канале "Известий" видеорепортаж был опубликован 18 апреля. Точное место съемок также не уточняется.

Известно, что Семен Еремин освещал боевые действия в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

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