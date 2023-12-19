В Украине планируют наладить подготовку кадров в сфере кибербезопасности
Кабинет Министров Украины утвердил план действий на 2023-2024 годы по реализации стратегии кибербезопасности.
Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине до конца 2024 года
Правительство Италии поддержало продление полномочий по предоставлению военной помощи Украине до конца 2024 года, что ожидает одобрения обеими палатами парламента.
Россия призвала 44 500 крымчан на военную службу и возбудила почти полтысячи уголовных дел за "уклонение" от призыва
С момента аннексии оккупационные власти Крыма призвали в российскую армию 44 500 местных жителей и завели около 500 дел на уклонистов от призыва, причем 37 % из них были привлечены к ответственности.
Среди других политиков украинцы все еще больше всего доверяют Зеленскому - КМИС
Владимиру Зеленскому доверяют 77% украинцев. Следующими по уровню доверия идут Сергей Притула и Виталий Кличко, хотя доверие к Кличко заметно снизилось.
Мини-отель, семейное кафе и блюда для военных: 10 предпринимателей получили до 100 тысяч гривен на собственное дело
Среди 86 заявок со всей Украины организаторы выбрали 10 победителей, каждый из которых получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела.
Нефтетрейдеры из Херсона наладили поставки топлива для оккупантских танков: СБУ сообщила о подозрении
СБУ сообщила о подозрении двум херсонским нефтетрейдерам за поставки более 300 тонн топлива российским войскам и сотрудничество с ФСБ во время оккупации юга Украины.
Украина собирается выйти из налогового соглашения в рамках СНГ
Украинское правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения СНГ от 1998 года о косвенных налогах, связанных с торговлей между странами-участницами.
Рада планирует назначить членов Счетной палаты 21 декабря: послы G7 предостерегли от поспешных решений
Верховная Рада намерена назначить четырех членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора, что вызывает беспокойство послов стран G7 относительно влияния на доверие к институции до ее реформирования.
В Украине работают над возможностью ввести медицинское самоуправление: что это значит
Правительство Украины одобрило законопроект о введении самоуправления в сфере здравоохранения, который сосредотачивается на саморегулировании медицинских работников и защите прав заинтересованных сторон.
Еще один вражеский удар рф по Херсонщине: пострадали супруги
В результате российского обстрела Антоновки Херсонской области пострадала супружеская пара, которая получила взрывные ранения. Их состояние средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.