В Украине планируют наладить подготовку кадров в сфере кибербезопасности

Кабинет министров утвердил план мероприятий по дальнейшей реализации стратегии кибербезопасности Украины, предусматривающий налаживание процесса подготовки кадров в сфере кибербезопасности, сообщили в Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

Сегодня правительство приняло распоряжение "Об утверждении плана мероприятий на 2023 - 2024 годы по реализации Стратегии кибербезопасности Украины". Документ определяет задачи и мероприятия, направленные на достижение целей стратегии, а также устанавливает индикаторы и сроки их выполнения.

Как сообщили в ведомстве, ключевыми направлениями работы в соответствии с указанным планом станут:

нормативно-правовое обеспечение деятельности в сферах кибербезопасности, киберзащиты и киберобороны;

развитие технологической составляющей национальной системы кибербезопасности;



налаживание более тесного сотрудничества с международными партнерами;



развитие организационно-технической модели киберзащиты;



организация научных исследований в сфере кибербезопасности;



усиление киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;



налаживание процесса подготовки кадров в сфере кибербезопасности.



Согласно этому распоряжению привлеченные к реализации плана государственные органы должны подать до 15 июня и 15 декабря 2024 года информацию о ходе выполнения плана для информирования аппарата СНБО и правительства.

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