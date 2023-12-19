Антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации составил 34 млрд гривен - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Diia Summit сообщил, что, по обновленным данным, антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации государства составляет 34 млрд гривен, передает УНН.

Уже в довоенном 21 году антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составил более 15 млрд гривен. 34 млрд гривен - это обновленная цифра ежегодная экономического и антикоррупционного эффекта. Сегодня мы внедряем новые и новые сервисы и мы еще больше будем усиливать этот эффект - сказал премьер.

Детали

По словам Шмыгаля, цифровизация не только делает сервисы удобными, но и помогает экономить.

Также премьер сообщил, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину было запущено 70 новых сервисов в приложении "Дія".

Наиболее востребованные услуги среди украинцев - это онлайн оформление свидетельства о браке и о рождении детей, декларации с семейными врачами и социальные онлайн услуги.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit, что "Дія" насчитывает 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов.

"Каждый из более 130 онлайн-сервисов в "Дії" означает, что убрано более 130 возможностей взять взятку",- подчеркнул Зеленский.