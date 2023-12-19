Антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации составил 34 млрд гривен - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Украины сообщил, что диджитализация дала обновленный антикоррупционный и экономический эффект в размере 34 млрд грн, подчеркнув, что несмотря на вторжение на территорию Украины продолжается расширение услуг. Цифровые услуги, такие как регистрация браков и рождений онлайн, устранили многочисленные возможности для взяточничества.
undefined
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Diia Summit сообщил, что, по обновленным данным, антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации государства составляет 34 млрд гривен, передает УНН.
Уже в довоенном 21 году антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составил более 15 млрд гривен. 34 млрд гривен - это обновленная цифра ежегодная экономического и антикоррупционного эффекта. Сегодня мы внедряем новые и новые сервисы и мы еще больше будем усиливать этот эффект
Детали
По словам Шмыгаля, цифровизация не только делает сервисы удобными, но и помогает экономить.
Также премьер сообщил, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину было запущено 70 новых сервисов в приложении "Дія".
Наиболее востребованные услуги среди украинцев - это онлайн оформление свидетельства о браке и о рождении детей, декларации с семейными врачами и социальные онлайн услуги.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit, что "Дія" насчитывает 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов.
"Каждый из более 130 онлайн-сервисов в "Дії" означает, что убрано более 130 возможностей взять взятку",- подчеркнул Зеленский.
Антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации составил 34 млрд гривен - Шмыгаль
Премьер-министр Украины сообщил, что диджитализация дала обновленный антикоррупционный и экономический эффект в размере 34 млрд грн, подчеркнув, что несмотря на вторжение на территорию Украины продолжается расширение услуг. Цифровые услуги, такие как регистрация браков и рождений онлайн, устранили многочисленные возможности для взяточничества.
Избил до потери сознания: в Одессе задержали мужчину, который устроил пьяную драку в ресторане
В Одессе мужчина нанес тяжкие телесные повреждения во время драки в ресторане, что привело к его задержанию и возможному лишению свободы на срок от пяти до восьми лет. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.
На Франковщине грузовик повис над мостом: в ловушке оказалась женщина
В Ивано-Франковской области после столкновения с легковым автомобилем на мосту остался висеть грузовик, в котором была заблокирована женщина. Спасатели благополучно вытащили ее, никто не пострадал.
В Винницкой области восстановили электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС
В Винницкой области полностью восстановлено электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС, по состоянию на 14:00 все пострадавшие потребители были подключены к свету. Отключение не было связано с вражескими обстрелами.
Ликвидированного экс-нардепа Киву вызвали в суд
Суд во Львове вызвал покойного бывшего народного депутата Илью Киву на 27 декабря, несмотря на сообщение о его гибели 6 декабря во время спецоперации СБУ. Повестка о вызове была выдана 13 декабря.
Украина получит 150 млн долларов от США для программы по цифровой трансформации - посол
США предоставят Украине 150 миллионов долларов в течение пяти лет на программу цифровой трансформации, направленную на стимулирование экономики, поддержку малого бизнеса и повышение прозрачности.
Армия рф за сутки 6 раз обстреляла Донецкую область из авиации, "Градов" и артиллерии: есть повреждения
Российские войска обстреляли три населенных пункта в Донецкой области, включая Авдеевку и Курахово, используя авиацию, "Грады" и артиллерию; один жилой дом был поврежден, но о жертвах не сообщалось.
В этом году "транспортный безвиз" увеличил экспорт из Украины на 30%
Экспорт украинских грузовиков в ЕС вырос на 30% благодаря "транспортному безвизу", как сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков. Этот режим имеет решающее значение для поддержки экспорта зерна и экономического роста на фоне проблем с экспортными маршрутами.
Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер
Словацкая оппозиция планирует новые акции протеста как минимум в восьми городах против правительства премьер-министра Роберта Фицо за попытку ликвидировать специальную прокуратуру и смягчить наказание за коррупцию.
В Австралии люди на байдарках спасают кенгуру после наводнения: видео
Каякеры в Квинсленде спасли валлаби, которое могло затонуть во время сильных наводнений.