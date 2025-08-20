В Украине обновили правила пользования еОчередью для автобусов: что изменится для перевозчиков и пассажиров

$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 32495 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 27750 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 48524 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 213517 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 74559 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 70754 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 67309 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 219893 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 178912 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 32477 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 48509 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 213490 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 219883 просмотра
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Святошинский район
Европа
Киевская область
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Пистолет
Нефть
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Поезд

В Украине обновили правила пользования еОчередью для автобусов: что изменится для перевозчиков и пассажиров

Киев • УНН

 • 958 просмотра

В Украине обновили правила пользования системой еОчередь для автобусов, делая пересечение границы более предсказуемым. Изменения включают бронирование для коротких маршрутов и гарантированные слоты для регулярных рейсов.

В Украине обновили правила пользования еОчередью для автобусов: что изменится для перевозчиков и пассажиров

В Украине действуют новые правила работы системы еЧерга для автобусов. Изменения должны сделать пересечение границы более предсказуемым для перевозчиков и удобным для пассажиров. Среди нововведений - возможность бронирования для коротких маршрутов несколько раз в день и гарантирование слотов для стабильных регулярных рейсов. Об этом сообщило Министерство Развития общин, передает УНН.

Детали

Система еЧерга для автобусов получит обновленные правила работы. Они начнут действовать после технической доработки, но уже известно, какие изменения ожидают перевозчиков и пассажиров, говорят в Минразвития.

Прежде всего нововведения касаются слотированной очереди - то есть тех пунктов пропуска, где перевозчики бронируют конкретное время для пересечения границы. Сейчас такая система действует в 23 из 29 пунктов, но со временем распространится на все.

Основные изменения

Ранний доступ для "нерегулярных" перевозчиков.

Если регулярный перевозчик не забронировал слот за 72 часа до рейса, он становится доступным для других. То есть свободные места будут открываться быстрее.

Бронирование для коротких маршрутов (до 400 км).

Один автобус сможет зарезервировать столько слотов, сколько предусматривает разрешение на день. Это важно, ведь такие рейсы часто осуществляют несколько поездок через границу за сутки.

Гарантированные слоты для регулярных рейсов.

Если перевозчик стабильно выполняет свои маршруты, за ним закрепляется временной слот. Это дает уверенность, что он сможет зарегистрироваться на свой рейс.

Однако в случае, если в течение месяца было выполнено менее двух рейсов, гарантия снимается.

Что остается без изменений:

  • можно заменить водителя или автобус;
    • одно разрешение на маршрут = один автобус;
      • по паритетным разрешениям одновременно может выехать только один перевозчик;
        • место в очереди можно отменить самостоятельно или система сделает это автоматически в случае ложных данных.

          Из-за пиковых нагрузок на границе еОчередь через «Шегини-Медика» доступна только регулярным рейсам: подробности09.07.25, 17:04 • 1927 просмотров

          Алена Уткина

          Общество
          Дія (сервис)
          Украина