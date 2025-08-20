В Украине обновили правила пользования еОчередью для автобусов: что изменится для перевозчиков и пассажиров
Киев • УНН
В Украине обновили правила пользования системой еОчередь для автобусов, делая пересечение границы более предсказуемым. Изменения включают бронирование для коротких маршрутов и гарантированные слоты для регулярных рейсов.
В Украине действуют новые правила работы системы еЧерга для автобусов. Изменения должны сделать пересечение границы более предсказуемым для перевозчиков и удобным для пассажиров. Среди нововведений - возможность бронирования для коротких маршрутов несколько раз в день и гарантирование слотов для стабильных регулярных рейсов. Об этом сообщило Министерство Развития общин, передает УНН.
Детали
Система еЧерга для автобусов получит обновленные правила работы. Они начнут действовать после технической доработки, но уже известно, какие изменения ожидают перевозчиков и пассажиров, говорят в Минразвития.
Прежде всего нововведения касаются слотированной очереди - то есть тех пунктов пропуска, где перевозчики бронируют конкретное время для пересечения границы. Сейчас такая система действует в 23 из 29 пунктов, но со временем распространится на все.
Основные изменения
Ранний доступ для "нерегулярных" перевозчиков.
Если регулярный перевозчик не забронировал слот за 72 часа до рейса, он становится доступным для других. То есть свободные места будут открываться быстрее.
Бронирование для коротких маршрутов (до 400 км).
Один автобус сможет зарезервировать столько слотов, сколько предусматривает разрешение на день. Это важно, ведь такие рейсы часто осуществляют несколько поездок через границу за сутки.
Гарантированные слоты для регулярных рейсов.
Если перевозчик стабильно выполняет свои маршруты, за ним закрепляется временной слот. Это дает уверенность, что он сможет зарегистрироваться на свой рейс.
Однако в случае, если в течение месяца было выполнено менее двух рейсов, гарантия снимается.
Что остается без изменений:
- можно заменить водителя или автобус;
- одно разрешение на маршрут = один автобус;
- по паритетным разрешениям одновременно может выехать только один перевозчик;
- место в очереди можно отменить самостоятельно или система сделает это автоматически в случае ложных данных.
Из-за пиковых нагрузок на границе еОчередь через «Шегини-Медика» доступна только регулярным рейсам: подробности09.07.25, 17:04 • 1927 просмотров