В Україні оновили правила користування єЧергою для автобусів: що зміниться для перевізників і пасажирів

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 8784 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 32779 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 27899 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 48783 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 214172 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 74754 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 70917 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 67447 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 220248 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 179122 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
61%
744мм
Популярнi новини
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 44520 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 13437 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 19375 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 11547 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 12840 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 19416 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 32790 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 48789 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 214194 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 220263 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Святошинський район
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 12866 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 11572 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 13470 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 44560 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 57487 перегляди
Актуальне
Пістолет
Дія (сервіс)
Нафта
Безпілотний літальний апарат
MIM-104 Patriot

В Україні оновили правила користування єЧергою для автобусів: що зміниться для перевізників і пасажирів

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

В Україні оновили правила користування системою єЧерга для автобусів, роблячи перетин кордону більш передбачуваним. Зміни включають бронювання для коротких маршрутів та гарантовані слоти для регулярних рейсів.

В Україні оновили правила користування єЧергою для автобусів: що зміниться для перевізників і пасажирів

В Україні діють нові правила роботи системи єЧерга для автобусів. Зміни мають зробити перетин кордону більш передбачуваним для перевізників та зручним для пасажирів. Серед нововведень - можливість бронювання для коротких маршрутів кілька разів на день та гарантування слотів для стабільних регулярних рейсів. Про це повідомило Міністерство Розвитку громад передає УНН.

Деталі

Система єЧерга для автобусів отримає оновлені правила роботи. Вони почнуть діяти після технічного доопрацювання, але вже відомо, які зміни очікують перевізників і пасажирів, кажуть у Мінрозвитку.

Передусім нововведення стосуються слотованої черги - тобто тих пунктів пропуску, де перевізники бронюють конкретний час для перетину кордону. Наразі така система діє у 23 з 29 пунктів, але з часом пошириться на всі.

Основні зміни

Ранній доступ для "нерегулярних" перевізників.

Якщо регулярний перевізник не забронював слот за 72 години до рейсу, він стає доступним для інших. Тобто вільні місця будуть відкриватися швидше.

Бронювання для коротких маршрутів (до 400 км).

Один автобус зможе зарезервувати стільки слотів, скільки передбачає дозвіл на день. Це важливо, адже такі рейси часто здійснюють кілька поїздок через кордон за добу.

Гарантовані слоти для регулярних рейсів.

Якщо перевізник стабільно виконує свої маршрути, за ним закріплюється часовий слот. Це дає впевненість, що він зможе зареєструватися на свій рейс.

Проте у випадку, якщо протягом місяця було виконано менше двох рейсів, гарантія знімається.

Що залишається без змін:

  • можна замінити водія чи автобус;
    • один дозвіл на маршрут = один автобус;
      • за паритетними дозволами одночасно може виїхати лише один перевізник;
        • місце в черзі можна скасувати самостійно або система зробить це автоматично у випадку неправдивих даних.

          Через пікові навантаження на кордоні єЧерга через “Шегині-Медика” доступна лише регулярним рейсам: подробиці09.07.25, 17:04 • 1927 переглядiв

          Альона Уткіна

          Суспільство
          Дія (сервіс)
          Україна