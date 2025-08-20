В Україні оновили правила користування єЧергою для автобусів: що зміниться для перевізників і пасажирів
Київ • УНН
В Україні оновили правила користування системою єЧерга для автобусів, роблячи перетин кордону більш передбачуваним. Зміни включають бронювання для коротких маршрутів та гарантовані слоти для регулярних рейсів.
В Україні діють нові правила роботи системи єЧерга для автобусів. Зміни мають зробити перетин кордону більш передбачуваним для перевізників та зручним для пасажирів. Серед нововведень - можливість бронювання для коротких маршрутів кілька разів на день та гарантування слотів для стабільних регулярних рейсів. Про це повідомило Міністерство Розвитку громад передає УНН.
Деталі
Система єЧерга для автобусів отримає оновлені правила роботи. Вони почнуть діяти після технічного доопрацювання, але вже відомо, які зміни очікують перевізників і пасажирів, кажуть у Мінрозвитку.
Передусім нововведення стосуються слотованої черги - тобто тих пунктів пропуску, де перевізники бронюють конкретний час для перетину кордону. Наразі така система діє у 23 з 29 пунктів, але з часом пошириться на всі.
Основні зміни
Ранній доступ для "нерегулярних" перевізників.
Якщо регулярний перевізник не забронював слот за 72 години до рейсу, він стає доступним для інших. Тобто вільні місця будуть відкриватися швидше.
Бронювання для коротких маршрутів (до 400 км).
Один автобус зможе зарезервувати стільки слотів, скільки передбачає дозвіл на день. Це важливо, адже такі рейси часто здійснюють кілька поїздок через кордон за добу.
Гарантовані слоти для регулярних рейсів.
Якщо перевізник стабільно виконує свої маршрути, за ним закріплюється часовий слот. Це дає впевненість, що він зможе зареєструватися на свій рейс.
Проте у випадку, якщо протягом місяця було виконано менше двох рейсів, гарантія знімається.
Що залишається без змін:
- можна замінити водія чи автобус;
- один дозвіл на маршрут = один автобус;
- за паритетними дозволами одночасно може виїхати лише один перевізник;
- місце в черзі можна скасувати самостійно або система зробить це автоматично у випадку неправдивих даних.
