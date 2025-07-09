Через пікові навантаження на кордоні єЧерга через “Шегині-Медика” доступна лише регулярним рейсам: подробиці

У зв’язку з піковим навантаженням на пункті пропуску "Шегині-Медика" Мінрозвитку тимчасово змінило роботу додатку єЧерга. На перехід кордону з України через вказаний КПП з 10 липня зможуть реєструватися лише регулярні рейси. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінрозвитку у Telegram.

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У відомстві зауважили, що протягом червня на напрямку "Шегині-Медика" спостерігались значні черги, що тривали до 10 годин. Причиною стало сезонне збільшення потоку пасажирів та реконструкція пункту пропуску.

Щоб зменшити навантаження та підвищити комфорт подорожей, Мінрозвитку тимчасово змінило режим роботи системи.

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З 00:00 10 липня через "Шегині – Медика" у єЧерзі зможуть реєструватись лише регулярні автобусні рейси.

Нерегулярні рейси тимчасово переспрямують на альтернативний КПП — "Нижанковичі – Мальховичі".

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Перетин кордону через альтернативний перехід має переваги:

це новий пункт, відкритий наприкінці 2024 року;

працює за механізмом скоординованого контролю;

має пропускну здатність до 50 автобусів на виїзд щодоби.

Зміни стосуються лише виїзду з України. На в’їзд до України змін немає.

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